La AfD anuncia acciones legales contra Merz por "difamación"

El partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD) anunció que solicitará la apertura de un procedimiento penal por difamación contra el jefe del gobierno, Friedrich Merz, después de que éste lo acusara de promover una "limpieza étnica".

"Hemos tomado la decisión de presentar una denuncia penal contra el canciller Friedrich Merz", declaró en un video publicado el jueves por la noche en X por el diputado de AfD Stephan Brandner, quien calificó de "inadmisibles" las declaraciones realizadas por el jefe de gobierno en el Parlamento.

Durante un tenso debate parlamentario el miércoles, Merz acusó a AfD de defender políticas equivalentes a una limpieza étnica, lo que provocó airadas protestas de los diputados del partido.

"El término 'remigración' no es más que un sinónimo de limpieza étnica", afirmó Merz, en referencia a uno de los lemas más conocidos de AfD.

"La remigración no es otra cosa que una limpieza étnica basada en el color de piel y el origen", añadió.

AfD sostiene que la "remigración" se refiere a la expulsión de delincuentes extranjeros y de personas que han entrado ilegalmente en Alemania.

Sin embargo algunos sectores de la extrema derecha utilizan también el término para defender la deportación de inmigrantes e incluso de ciudadanos alemanes de origen extranjero.

Brandner calificó los comentarios de Merz de "disparates" y sostuvo que es "inaceptable que el jefe del poder ejecutivo de nuestro país difunda semejantes mentiras y calumnias".

Alemania, como muchos otros países, concede inmunidad parlamentaria a los legisladores por las declaraciones realizadas en el hemiciclo.

No obstante, la legislación contempla una excepción en los casos de "injurias difamatorias".

Fuera del Parlamento, las leyes alemanas sobre libertad de expresión han sido objeto de controversia en los últimos años.

Sus críticos, entre ellos algunos miembros de AfD, sostienen que la estricta normativa limita la libertad de expresión.

En los últimos años se han registrado casos muy mediáticos de personas investigadas penalmente por insultar, ridiculizar o criticar duramente a dirigentes políticos.