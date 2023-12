La ayuda a Ucrania se agotará a fin de año, advierte la Casa Blanca

La jefa de presupuesto de la Casa Blanca advirtió el lunes al Congreso de Estados Unidos que no llegar a un acuerdo sobre nuevos fondos para Ucrania antes de fin de año, "debilitaría" a Kiev en el campo de batalla.

En una carta al presidente de la Cámara de Representantes, la directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Shalanda Young, dijo que el tiempo se estaba acabando rápidamente para apoyar la lucha de Ucrania contra la invasión rusa.

"Quiero ser clara: sin acción del Congreso, para fin de año nos quedaremos sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania", escribió Young. "Cortar el flujo de armas y equipos estadounidenses hundirá a Ucrania en el campo de batalla", añadió.

El presidente estadounidense Joe Biden pidió al Congreso en octubre que aprobara 106.000 millones de dólares en financiación para la seguridad nacional, incluido el apoyo a Ucrania y a la guerra de Israel contra Hamás.

Pero el Congreso ha estado paralizado durante meses por las luchas internas republicanas, y los legisladores de extrema derecha se oponen particularmente a cualquier otra ayuda para Kiev mientras la guerra se prolonga.

El nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un aliado poco conocido del expresidente Donald Trump, asumió el cargo en octubre después de que su predecesor Kevin McCarthy fuera destituido por legisladores de extrema derecha.

Bajo Johnson, el Congreso evitó por poco una parálisis del gobierno durante el feriado de Acción de Gracias en noviembre, pero el acuerdo para mantener las luces encendidas hasta mediados de enero dejó fuera la ayuda a los principales aliados de Estados Unidos.

- "Sin dinero" -

La enérgica carta de la directora de presupuesto de la Casa Blanca dice que para entonces será demasiado tarde y los fondos para Ucrania ya se habrán agotado. "No existe un fondo mágico disponible para afrontar este momento. Nos hemos quedado sin dinero... y casi sin tiempo", advirtió Young.

En su opinión, no conseguir un acuerdo sobre más financiación no sólo pone en riesgo los logros de Ucrania hasta la fecha, sino que aumenta las posibilidades de victorias militares rusas. "Este no es un problema del próximo año. El momento de ayudar a una Ucrania democrática a luchar contra la agresión rusa es ahora. Es momento de que el Congreso actúe", escribió.

Ucrania ha estado presionando para obtener más ayuda extranjera, mientras las fuerzas rusas intensifican los ataques en el este después de frenar la contraofensiva de Kiev.

Mientras la guerra entra en su tercer invierno (boreal), la línea del frente ha permanecido prácticamente estática durante el último año a pesar de un impulso masivo de las fuerzas ucranianas con equipo militar occidental en los meses de calor.

Al presentar al presidente ruso Vladimir Putin y a Hamás como fuerzas gemelas que intentan "aniquilar" las democracias vecinas, Biden ha tratado de vincular 61.000 millones de dólares para Ucrania con 14.000 millones de dólares para Israel en el paquete de ayuda que exigió en octubre.

Estados Unidos ya ha proporcionado 40.000 millones de dólares en ayuda de seguridad a Ucrania desde que Rusia la invadió en febrero de 2022.

Ucrania también amenaza con pesar sobre las posibilidades de reelección de Biden, ya que el demócrata busca un segundo mandato y las encuestas muestran un creciente número de votantes que dicen que Estados Unidos está haciendo demasiado para ayudar a Kiev.