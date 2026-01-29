La conservadora Fernández aumenta su posibilidad de ganar la presidencia de Costa Rica en la primera vuelta

La candidata conservadora Laura Fernández aumentó sus posibilidades de ganar la presidencia de Costa Rica en primera vuelta el próximo domingo, según una encuesta difundida la noche del martes.

Fernández, aspirante del oficialismo y admiradora del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lidera la intención de voto con 44%, de acuerdo con el sondeo de la prestigiosa Universidad de Costa Rica (UCR, estatal).

Para evitar un balotaje es necesario obtener 40% de los votos. Una medición previa de la UCR, divulgada el 21 de enero, ubicaba en 40% el apoyo a la exministra.

En segundo lugar figura el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, con 9,2% de respaldo, frente a 6,6% del anterior estudio. Le sigue la arquitecta y exprimera dama Claudia Dobles con 8,6%.

En tanto, los indecisos se redujeron de 32% a 26%.

Otras dos encuestas privadas difundidas esta semana señalan que Fernández se vería forzada a ir a una segunda vuelta, aunque ganaría la primera con más de 30%.

Politóloga de 39 años y heredera política del popular mandatario Rodrigo Chaves, la candidata se ha posicionado con un discurso de "mano dura" contra la creciente violencia ligada al narcotráfico, inspirada en la guerra contra las pandillas de Bukele.

En 2025, la tasa de homicidios trepó a casi 17 casos por cada 100.000 habitantes en Costa Rica, considerado por años uno de los países más seguros de la región.

Johan Muñoz, de 21 años, dijo el miércoles a la AFP que espera que el próximo presidente tome medidas que le permitan a él "sentirse seguro" porque "últimamente la violencia es algo increíble".

Un sondeo de la UCR de diciembre pasado estableció que 42,4% de los consultados apoyaría a un candidato que tuviese propuestas para garantizar la "seguridad ciudadana".

Fernández quiere consolidar una mayoría en el Congreso que le permita reformar la Constitución y en particular el Poder Judicial, al que ella y Chaves acusan de ser un tropiezo en la lucha contra el crimen organizado.

Su partido, Pueblo Soberano, también domina la intención de voto para diputaciones con 29,5%. Detrás están Liberación Nacional, de Ramos, con 9,2%, y el izquierdista Frente Amplio, con 8,3%, según el estudio de la UCR.

La oposición costarricense acusa a Chaves y Fernández de querer consolidar un modelo autoritario que pondría en riesgo la independencia de poderes que convirtió a Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes, en un modelo de democracia en el continente.

La encuesta de la UCR abarcó 1.501 entrevistas telefónicas realizadas entre el 20 y 26 de enero, y el margen de error es de 2,5 puntos.