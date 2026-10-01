La corte electoral de Brasil ordena borrar mensajes falsos sobre la virgen patrona

El tribunal electoral de Brasil ordenó eliminar de las redes sociales publicaciones falsas sobre la virgen patrona del país, en medio de una polémica que acapara la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del domingo.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato, se enfrentará al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Lula lleva una leve ventaja en las encuestas, aunque ambos aparecen empatados para un eventual balotaje el 25 de octubre.

La controversia estalló la semana pasada, cuando se viralizaron en redes sociales publicaciones que aseguraban que, de llegar al poder, Flávio Bolsonaro retiraría a Nossa Senhora Aparecida el título de patrona de Brasil.

Esas versiones se basaban en un proyecto de ley presentado en 2007 por un diputado conservador, sin vínculo directo con el candidato, que buscaba limitar el patronato de la virgen a los católicos y que fue archivado al año siguiente.

El asunto toca una fibra sensible en un país donde los católicos, mayoritarios y más inclinados hacia Lula según los sondeos, veneran a esta virgen.

Los evangélicos, en cambio, no la reconocen como objeto de culto.

Esta confesión, que creció con fuerza en Brasil en los últimos años, es una gran base electoral de Flávio Bolsonaro.

El derechista negó las acusaciones y responsabilizó al gobierno de difundir "fake news".

Lula, por su parte, se hizo eco de la polémica al declarar que "meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable".

La orden de eliminar las publicaciones había sido dictada el viernes por el juez André Mendonça y fue respaldada por la mayoría del tribunal electoral en una votación virtual cerrada en la noche del miércoles al jueves.

El magistrado afirmó que la orden solo abarca los contenidos que atribuyen a Flávio Bolsonaro la intención de retirar el título, por ser "notoriamente falsos".

La medida deja fuera las críticas y las expresiones de fe, agregó.

En paralelo, la policía brasileña abrió el miércoles una investigación sobre lo que un juez de la corte suprema calificó como una "aparente ola de ataques" contra imágenes religiosas en algunas regiones del país.

Entre ellos, la destrucción de imágenes de santos en iglesias de Salvador (noreste) y la figura de Nossa Senhora Aparecida con un hacha en una capilla en el estado de Mato Grosso (oeste).

Brasil tiene la segunda mayor población cristiana del mundo, después de Estados Unidos, según el Pew Research Center.