La Cruz Roja afirma haber trasladado los restos de 15 palestinos a Gaza

La Cruz Roja informó este jueves que facilitó el traslado de 15 cuerpos de palestinos a la Franja de Gaza, después de que a principios de esta semana fueran repatriados a Israel los restos del último rehén que permanecía en el territorio.

"Esto marca la finalización de una operación que se prolongó durante meses y que permitió reunir a familias y apoyar la aplicación del acuerdo de alto el fuego", señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un comunicado.

El CICR ha mediado en la liberación de los rehenes capturados por Hamás en el ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza.

En virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza impulsado por Estados Unidos - que rige desde el 10 de octubre - Israel se comprometió a entregar los cadáveres de 15 palestinos por cada israelí fallecido que fuera devuelto.

Las fuerzas israelíes repatriaron el lunes los restos de Ran Gvili, el último rehén retenido en Gaza.

El CICR indicó que la operación comenzó en octubre con la liberación y el traslado de 20 rehenes con vida y 1.808 presos palestinos liberados por Israel. Después el organismo facilitó el retorno de los fallecidos, incluidos 27 de los 28 rehenes y de 360 cadáveres de palestinos.

En Ciudad de Gaza, el director del Hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, confirmó que este jueves fueron llevados al establecimiento 15 cadáveres.

El Ministerio de Salud de Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, confirmó en un comunicado que en total Israel devolvió 360 cadáveres.