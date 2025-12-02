La derecha de Colombia aparta como candidato al padre del presidenciable asesinado

El principal partido de derecha de Colombia anunció el lunes que apartó de su proceso interno de elección de candidatos presidenciales a Miguel Uribe Londoño, padre del presidenciable asesinado Miguel Uribe Turbay, por su supuesto apoyo a un candidato independiente.

Uribe Londoño, de 79 años y padre del senador atacado a tiros en junio fallecido tras permanecer dos meses en condición crítica en un hospital, anunció en agosto que tomaría el lugar de su hijo como precandidato presidencial para las elecciones de 2026 por el tradicional Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

En un comunicado divulgado el lunes, el partido aseguró que el candidato independiente Abelardo de la Espriella se comunicó con el expresidente Uribe Vélez y le informó que Uribe Londoño lo había llamado "para expresarle que renunciaba al Centro Democrático" en apoyo a De la Espriella.

El partido anunció que el proceso de selección interno continuaría "con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín", actuales senadoras del sector.

Una encuesta de la consultora Invamer publicada el fin de semana posicionó a Uribe Londoño como el candidato más fuerte del partido con un 4,2% de intención de voto. Cabal, Valencia y Holguín obtuvieron porcentajes cercanos al 1%.

Con 31,9%, se ubicó en el primer lugar de la encuesta el izquierdista Iván Cepeda, que busca suceder al presidente Gustavo Petro, seguido por el abogado De la Espriella con un 18,2%.

En una declaración en video el lunes, Uribe Londoño negó "categóricamente" haber renunciado al Centro Democrático "y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido".

"Es inaceptable que se me excluya de un proceso, del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas", criticó.

"Sigo firme en mi aspiración. No renuncio ni me renuncian", agregó.

Consultado sobre la situación de Uribe Londoño dentro del partido, un vocero del Centro Democrático precisó a la AFP: "La decisión es muy clara. En el proceso solo continúan tres personas. Miguel no hace parte del proceso".

Uribe Londoño fue esposo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada en 1990 por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo de rescate. Para entonces Miguel, hijo de ambos, tenía cinco años.

Entre 1988 y 1990, Uribe Londoño fue concejal de Bogotá y ha sido miembro del Centro Democrático desde su fundación en 2013.