"La derrota" de Israel es "un hecho", afirma el guía supremo de Irán

El ayatolá Alí Jamenéi, guía supremo de Irán, declaró este domingo que "la derrota" de Israel en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza era "un hecho" y estaba ligada a la "incapacidad" militar de los "países occidentales".

"La derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho. Penetrar en hospitales y casas no implica una victoria porque la victoria significa la derrota del otro bando, lo que no logró hacer [Israel] hasta ahora y no logrará en el futuro", afirmó Jamenéi.

"Esta incapacidad es también la de Estados Unidos y de los países occidentales", añadió, durante una visita al centro de desarrollo de las fuerzas aéreas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país.

En la visita se presentó una nueva versión de un misil balístico hipersónico, el Fattah II.

Según Jamenéi, "los sionistas se creen una raza superior" y ven al "resto de la humanidad como una raza inferior".

"Por eso mataron a miles de niños sin ningún remordimiento", dijo, en referencia a los bombardeos lanzados por Israel en la Franja de Gaza, que según el movimiento islamista Hamás dejaron 12.300 civiles muertos, incluidos 5.000 niños.

Israel bombardea la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, en respuesta al ataque perpetrado por Hamás contra su territorio, en el que los milicianos islamistas mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes.

Jamenéi también criticó el hecho de que "algunos países musulmanes parecen condenar los crímenes del régimen sionista en las asambleas", pero no actúan.

"Los países musulmanes deberían romper sus relaciones políticas con el régimen sionista, al menos por cierto tiempo", manifestó, a la vez que pidió suspender "los suministros en energía y en productos" hacia Israel.

Varios países árabes, entre ellos Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Jordania y Bahréin, establecieron vínculos oficiales con Israel, archienemigo de Irán.