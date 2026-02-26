La directora del Programa Mundial de Alimentos dimitirá por motivos de salud

La directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, anunció este jueves en un comunicado que dimitirá dentro de tres meses debido a problemas de salud.

McCain había sufrido un leve accidente cerebrovascular en octubre de 2025 y había retomado el trabajo el mes pasado.

Pero "constató que las exigencias de su cargo superaban su recuperación", añadió la agencia de Naciones Unidas en el comunicado.

"Con gran pesar anuncio mi intención de dimitir", afirmó McCain, según la misma fuente.

McCain, de 71 años, es la viuda del exsenador estadounidense John McCain, candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2008.

Ocupa el cargo de directora del PMA desde abril de 2023.