La epidemia de ébola en RD Congo es "extremadamente grave y difícil", advierte el jefe de la OMS

República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola "extremadamente grave y difícil", alertó este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pidió a los países vecinos que actúen "de inmediato".

La detección tardía de los primeros casos, la inseguridad en las regiones afectadas, la desconfianza de parte de la población y el hecho de que no hay una vacuna para esta cepa, la Bundibugyo, complican la gestión del brote, señaló el director de la OMS durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", declaró el jefe de la OMS.

"Los países limítrofes con RDC están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato", añadió Tedros, que tiene previsto viajar el martes a RDC.

Diez países africanos están en riesgo por ébola, además de RDC y Uganda, indicaron los CDC -la agencia sanitaria de la Unión Africana- el sábado.

República Democrática del Congo declaró un brote de ébola el 15 de mayo causado por la cepa Bundibugyo, y la semana pasada la OMS elevó el nivel de riesgo de la epidemia de "alto" a "muy alto".

Tedros señaló que hay 101 casos confirmados en RDC, con diez decesos, pero que la magnitud de la epidemia es mayor y apuntó a que hay 900 casos posibles y 220 muertes sospechosas.

- Inseguridad y desconfianza -

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar fiebre hemorrágica y un fallo multiorgánico.

Este virus mató a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad entre 25% y 90%, según la OMS, pero es menos contagioso que el covid o el sarampión.

A la rapidez con la que avanza la epidemia se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país, explicó el responsable.

Las provincias orientales de RDC, donde se detectó por primera vez el brote, "son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses, y una importante desconfianza respecto a las autoridades por parte de la población local".

A todo ello se añade el hecho de que no existan "vacunas aprobadas o ni tratamientos" para la cepa Bundibugyo, causante del actual brote de ébola, recordó.

Un grupo de personas irrumpió el domingo en la noche en un hospital en Mongbwalu, en dicha provincia, para llevarse el cuerpo de un líder religioso fallecido por ébola, informaron este lunes las autoridades.

"Querían recuperar el cuerpo de un pastor católico que había muerto de ébola", explicó un funcionario del hospital, que pidió el anonimato. El paciente era "muy conocido, un líder religioso de Mongbwalu".

Los soldados intervinieron para dispersar a la multitud con disparos de advertencia, indicó la fuente.

Tedros afirmó que la OMS movilizará fondos, suministros médicos y personal a República Democrática del Congo para apoyar a las autoridades y acelerar los ensayos clínicos de posibles tratamientos.

"La situación empeorará antes de mejorar", indicó. "Pero conocemos este virus y sabemos cómo frenarlo".