La esposa de Jair Bolsonaro acusa de irrespeto a un hijo y heredero político del expresidente en Brasil

La esposa de Jair Bolsonaro acusó este miércoles al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario brasileño y aspirante a las presidenciales, de irrespetarla durante una conversación telefónica, en medio de tensiones familiares a meses de las elecciones.

Los reclamos de la exprimera dama Michelle Bolsonaro, muy popular entre la ultraderecha brasileña, llegan mientras la precampaña presidencial de Flávio Bolsonaro lidia con una crisis por audios que lo vinculan a un banquero preso por una presunta estafa multimillonaria.

Michelle, de 44 años, y su hijastro Flávio, de 45, tuvieron diferencias sobre cuáles candidatos el Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro apoyará en las elecciones estatales y parlamentarias que Brasil celebrará en octubre, en paralelo a las presidenciales.

Luego de críticas de la ex primera dama a algunas decisiones de la cúpula del partido en noviembre, Flávio la llamó por teléfono y "fue muy grosero. Me faltó el respeto y me trató muy mal", dijo Michelle Bolsonaro en un video de Instagram.

La tercera esposa de Bolsonaro es la jefa del directorio femenino del PL y una oradora habitual en las manifestaciones conservadoras. Tras la condena de Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado, su nombre fue propuesto por algunos sectores como posible aspirante presidencial.

Finalmente Flávio fue ungido como precandidato con la bendición de su padre en diciembre.

El senador dijo que recibió con "sorpresa" el video de su madrastra.

"Nunca le falté el respeto, nunca maltraté ni humillé a una mujer en mi vida. Jamás lo haría con la esposa de mi propio padre", afirmó en la red social X.

La ex primera también acusó un ataque "coordinado" de los hermanos de Flávio.

Jair Bolsonaro, de 71 años, tiene otros tres hijos varones de matrimonios previos: Carlos, Eduardo y Jair Renan, quienes también militan en el PL.

Flávio Bolsonaro tiene un historial de desencuentros con Michelle Bolsonaro. El año pasado la acusó de ser "autoritaria", aunque luego dijo que se pidieron disculpas mutuamente.

La campaña presidencial del senador está en apuros por la revelación de audios en los que pidió dinero a Daniel Vorcaro, un banquero detenido por estafa, para una película biográfica de su padre.

Desde entonces, Flávio Bolsonaro retrocedió en los sondeos y ahora se ubica varios puntos por detrás del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las intenciones de voto.