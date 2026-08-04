La ex primera dama de Brasil Michelle Bolsonaro será candidata al Senado

La ex primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, fue presentada este domingo como aspirante al Senado, luego de varias semanas de especulaciones sobre su candidatura por diferencias con su hijastro y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro.

Figura prominente de la derecha brasileña, Michelle tiene una disputa con Flávio por la herencia política del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), encarcelado por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.

Hasta el viernes, su aspiración al Senado estaba en vilo y dependía del visto bueno del expresidente, según el presidente del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto.

Pero este domingo fue presentada como candidata durante la convención local del movimiento en Brasilia, a la que no asistió por una migraña.

Vamos a "rescatar la democracia, junto con Michelle Bolsonaro, que es nuestra otra candidata al Senado", dijo Flávio Bolsonaro durante el evento, en el que también lanzó su aspiración la diputada Bia Kicis.

La convención era anticipada como el reencuentro entre Michelle y Flávio, distanciados desde finales de junio, cuando la ex primera dama acusó a su hijastro de humillarla durante una conversación telefónica sobre las alianzas del Partido Liberal.

Pero Michelle fue hospitalizada la víspera por "un cuadro de cefalea" y solo fue dada de alta durante el evento, según el centro médico que la atendió.

El rostro de la ex primera dama fue proyectado en la tarima y Diego Torres, uno de sus hermanos, pronunció el discurso que ella tenía previsto dar.

"Acepté este desafío. Soy precandidata al Senado", dijo Torres a nombre de ella.

Michelle Bolsonaro aceptó en un video reciente un pedido de disculpas de Flávio, que disputará en octubre las elecciones con el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La ex primera dama es popular entre el electorado femenino, un punto débil para la candidatura de su hijastro.

Jair Bolsonaro purga una condena de 27 años en la residencia que comparte con Michelle. Prohibido de expresarse públicamente en redes sociales, el exmandatario pidió unidad en torno a la campaña de Flávio.

Las encuestas muestran una disputa cerrada entre Flávio Bolsonaro y Lula rumbo a la presidencia.