La ex primera dama de Corea del Sur, condenada a otros 7 años de cárcel por corrupción

Un tribunal surcoreano condenó este viernes a la ex primera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee a siete años de cárcel por aceptar joyas de Tiffany o Graff a cambio de favores en nombramientos públicos.

Kim es la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, caído en desgracia y condenado a decenas de años de cárcel por haber declarado una fallida ley marcial.

La mujer de 53 años ya purga una pena de cuatro años por manipulación bursátil y corrupción.

El fallo judicial la declara culpable de haber aceptado "metales preciosos de gran valor" a cambio de favores en el nombramiento de varios puestos.

La ex primera dama habría obtenido joyas por 103 millones de wones (unos 67.000 dólares) que le habría regalado un magnate del sector de la construcción en 2022 a cambio de un puesto para su yerno.

Entre las joyas que recibió de este empresario había un collar Van Cleef & Arpels, un broche Tiffany & Co. y pendientes Graff.

El tribunal declaró que Kim "aceptó sin dudarlo objetos de un valor que a un ciudadano cualquiera le hubiera costado mucho comprarse aunque solo fuera una vez en su vida".

Además de las joyas, también aceptó una tortuga de oro valorada en unos 1.700 dólares por parte de un político y un reloj Vacheron Constantin valorado en 25.400 dólares, que le habría regalado un empresario especializado en "perros robots".

Kim siempre ha defendido su inocencia, argumentando que, si bien sí que ha recibido regalos, no se los habían hecho esperando un favor a cambio.

La ex primera dama, que se presenta como una amante de los animales, se dio a conocer por sus campañas para prohibir la venta de carne de perro en Corea del Sur, y estuvo en el centro de varios escándalos que eclipsaron el mandato de su esposo.