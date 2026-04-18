La extrema derecha europea protesta en Milán contra el "tsunami" migratorio

Varios líderes de extrema derecha de toda Europa se reunieron el sábado en Milán con motivo de una manifestación contra la inmigración irregular y la burocracia de Bruselas, la primera desde la derrota electoral del nacionalista Viktor Orbán en Hungría.

Miles de simpatizantes del partido "Patriotas por Europa", el tercer bloque más grande del Parlamento Europeo, se concentraron frente a la catedral del Duomo de Milán, separados por un importante dispositivo policial de otra manifestación de igual magnitud organizada por grupos antifascistas.

El organizador, Matteo Salvini, líder del partido nacionalista italiano Liga, consideró que ese "símbolo del cristianismo" era ideal para el evento, bautizado como "¡Sin miedo: en Europa, dueños de nuestro hogar!".

El evento reunió a destacadas figuras de la ultraderecha europea, como el francés Jordan Bardella -favorito en los sondeos para las presidenciales de 2027-, el neerlandés Geert Wilders o el mismo Salvini, vice primer ministro del gobierno italiano de Giorgia Meloni.

"Hoy, la tragedia que predijimos se ha convertido en realidad. Nuestro pueblo, los habitantes originales de Europa, se ha visto azotado por un tsunami de inmigración masiva, inmigración ilegal, procedente en su mayoría de países islámicos", declaró Wilders a sus seguidores.

Los húngaros brillaron por su ausencia después de que Orbán, cofundador de los Patriotas y referente global del movimiento conservador, perdiera el poder tras 16 años en el cargo, en una aplastante derrota electoral frente a la figura de la oposición proeuropea Peter Magyar.

"Querido Viktor, defendiste las fronteras y luchaste contra los traficantes de personas y de armas. Continuemos todos juntos esta lucha, por la libertad y el Estado de derecho", declaró Salvini en el mitin.

Antes de las elecciones de la semana pasada, la presidenta del partido francés Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, viajó a Budapest para respaldar a Orbán, y destacó que 2027 se perfila como un año "absolutamente fundamental" para la extrema derecha.

Las importantes elecciones que se avecinan en Francia, Italia, España y Polonia darían a los posibles ganadores de extrema derecha "los medios para cambiar radicalmente el rumbo de la Unión Europea desde dentro", afirmó.

El sábado, líderes progresistas mundiales como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se desarrolló en paralelo en Barcelona.