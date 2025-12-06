La familia del pescador colombiano muerto en un bombardeo denuncia a EEUU ante la CIDH

La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y negó que transportara droga en su lancha.

El 15 de septiembre, Alejandro Carranza salió a pescar a mar abierto desde la ciudad de Santa Marta y pocos días después apareció muerto, contaron sus familiares a la AFP en octubre.

En los ataques de Washington han muerto más de 80 personas a bordo de lanchas que según Estados Unidos iban cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico.

"Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas", señala la primera denuncia formal sobre estas muertes ante un organismo internacional, a la que la AFP tuvo acceso el miércoles.

"El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ratificado la conducta del secretario", agrega.

El especialista en derechos humanos Dan Kovalik, abogado del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, es también el defensor de la familia Carranza y quien presentó la denuncia ante la CIDH.

Organismos internacionales como la ONU también han cuestionado la legalidad de los ataques y las muertes sin juicio.

- "Muchacho de bien" -

En entrevista con la AFP en octubre, la viuda Katerine Hernández aseguró que Carranza era un "muchacho de bien". El pescador dejó cuatro hijos y, según la denuncia, su familia ahora recibe amenazas de paramilitares en la zona.

"No tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar", dijo.

Pide justicia después que le "arrebataron" la vida a su pareja.

Petro prometió su apoyo a la familia y se refiere a estas muertes como "ejecuciones extrajudiciales".

La relación bilateral de Colombia y Estados Unidos, aliados históricos, está en sus horas más bajas en medio de estos choques. Washington retiró a Colombia la certificación como aliada antidrogas y se multiplicaron las sanciones contra Petro y su círculo cercano.

Trump acusa a Petro de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico en Colombia, el país que produce más cocaína del mundo.

La Casa Blanca asegura que los ataques contra embarcaciones seguirán a pesar de las críticas por acciones como los dos ataques contra una misma lancha para eliminar supervivientes.

Expertos consultados por la AFP aseguran que los bombardeos no han revertido la producción de droga y que es una estrategia para impulsar la "agenda doméstica" de Trump.

El siguiente paso en su lucha contra el narco es una acción terreste, principalmente en Venezuela, y no descarta también ataques en suelo colombiano, dijo el martes Trump.

Para el presidente venezolano Nicolás Maduro, en el poder en un cuestionado tercer mandato presidencial, los ataques esconden el objetivo real de derrocarlo.