La Fiscalía de Ecuador revela los roles de los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador detalló el miércoles el rol que cumplieron los acusados de ordenar el magnicidio del presidenciable Fernando Villavicencio y señaló al empresario Xavier Jordán como el presunto "instigador" del crimen.

En total, hay siete investigados como posibles actores intelectuales el crimen. Entre ellos también están el exministro de Interior José Serrano, quien permanece en un centro de control migratorio en Estados Unidos, y el exdiputado Ronny Aleaga.

Villavicencio, conocido por investigaciones anticorrupción que salpicaban a Jordán, fue asesinado a tiros en 2023 al salir de un mitin en Quito, una semana antes de las elecciones generales de ese año.

Jordán, quien vive en Estados Unidos, presuntamente "financió y planificó" el asesinato, señaló la Fiscalía en X tras una audiencia preparatoria de juicio celebrada el miércoles. Además, vinculó al empresario con el narcotraficante Leandro Norero, fallecido en una masacre carcelaria.

Cinco personas fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión por el magnicidio de Villavicencio. El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y seis colombianos presuntamente vinculados al crimen fueron asesinados en prisión.

Antes de dar el salto a la política, Villavicencio se dedicaba al periodismo de investigación e indagaba casos de corrupción que enlodaban al gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Según las autoridades, Serrano, exfuncionario del correísmo, presuntamente habría entregado información "sensible y privilegiada" a la banda de Los Lobos sobre los movimientos del candidato, valiéndose de sus contactos en la Policía.

Aleaga, por otra parte, habría coordinado "acciones para concretar el asesinato".

Otras cuatro personas son parte del proceso, entre ellas Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de los Lobos. Él "habría dirigido el operativo" del asesinato "a cambio de un millón de dólares", anotó la Fiscalía.

En octubre la justicia ecuatoriana pidió prisión preventiva para los implicados en el caso.