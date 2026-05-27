La Guardia Civil recaba documentos en la sede socialista en Madrid por una investigación contra una exmilitante

La Guardia Civil española recabó documentos este miércoles en la sede principal del Partido Socialista de Pedro Sánchez en una investigación contra una antigua militante, indicaron a la AFP fuentes judiciales, cuando el Gobierno se encuentra debilitado por varios escándalos de corrupción.

La noticia se produce pocos días después de que se conociera la investigación por presunto tráfico de influencias contra el ex presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, figura afín al actual jefe del Ejecutivo, ya golpeado por varias investigaciones judiciales a personas de su entorno.

Ocurre además cuando Pedro Sánchez se encuentra en el Vaticano, a diez días de la visita del papa León XIV a España, donde tiene previsto ofrecer la primera rueda de prensa desde que se conoció el caso Zapatero.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a la sede socialista en Madrid para requerir "documentación", señalaron a la AFP fuentes judiciales, confirmando una información del diario El Confidencial.

Este medio digital informó que la operación solicitada por un juez se enmarca en una investigación sobre sospechas por posibles irregularidades dentro de la SEPI, un organismo público español encargado de gestionar las participaciones del Estado en empresas, en las que está implicada una antigua militante socialista, Leire Díez.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido blanco de una creciente presión a raíz de la investigación contra Zapatero, para conocer si influyó, a cambio de dinero, en el rescate millonario la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

Zapatero se dice inocente y el Gobierno ha negado haber obrado mal en el rescate.

"Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal", remarcó este miércoles en el Congreso el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Momentos antes, el líder del Partido Popular (derecha), el principal de oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó la "situación agónica" de un Gobierno "indecente", pidiendo una vez más elecciones generales anticipadas, a lo que Sánchez se ha negado hasta ahora.

La imputación de Zapatero se suma a las investigaciones judiciales que debilitan a Sánchez, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.