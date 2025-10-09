La hermana de Maddie McCann relató en un juicio los mensajes "siniestros" de la mujer acusada de acoso

La hermana de Maddie McCann, la niña británica desaparecida en 2007 en Portugal, testificó el jueves ante la justicia sobre mensajes "siniestros" de una mujer que decía ser su hermana, actualmente procesada por acosar casi tres años a la familia.

Un día después de la declaración de los padres, Kate y Gerry McCann, Amelie, la hermana de Maddie testificó por videoconferencia ante el tribunal de Leicester (centro de Inglaterra), donde Julia Wandelt, de nacionalidad polaca, está siendo juzgada esta semana.

Detenida en febrero de 2025, la acusada, de 24 años, está siendo procesada por haber acosado durante más de dos años y medio a la familia McCann, haciéndose pasar por Maddie.

Madeleine McCann, tenía tres años de edad cuando fue secuestrada en el Algarve, en el sur de Portugal, mientras Amelie y su hermano gemelo Sean tenían dos.

Los dos hermanos, que en la actualidad tienen 20 años de edad, han crecido marcados por el drama de esta desaparición, que todavía no se ha resuelto y que tuvo un enorme impacto mediático internacional.

Amelie McCann, que fue contactada por Julia Wandelt en enero de 2024, no sabía en ese momento que la joven polaca acosaba a sus padres desde junio de 2022.

"Al principio no se lo conté a nadie porque no sabía que había intentado contactar a mi familia. Pensé que era algo que podía manejar, no quería añadir más estrés a mis padres", relató en el juicio la hermana de Maddie. "Estaba acostumbrada a ignorar este tipo de mensajes", añadió la joven.

En muchos de los mensajes, Julia Wandelt pedía a Amelie que convenciera a sus padres para hacerse un test de ADN, ofreciendo incluso a la hermana de Maddie McCann pagarle uno. "Era bastante siniestro verla dar detalles y jugar con mis emociones y mis recuerdos", añadió Amelie McCann.