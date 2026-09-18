La hermana del líder norcoreano fustiga las maniobras de EEUU y amenaza con una respuesta "más ofensiva"

La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un acusó a Estados Unidos de aumentar las tensiones regionales con maniobras militares y advirtió de una respuesta "más ofensiva" por parte de Pyongyang, según una declaración difundida el viernes por medios estatales.

"La situación actual, en la que se establecen nuevos récords en cuanto a acciones prácticas hostiles hacia la RPDC (República Popular Democrática de Corea), subraya la necesidad de batir récords en nuestra acción de respuesta, proporcional o más ofensiva", declaró Kim Yo Jong, citada por la agencia de noticias KCNA,

Se refirió así a los ejercicios militares conjuntos de los últimos meses de parte de fuerzas estadounidenses y sus aliados en la región Asia-Pacífico.

"Nuestra voluntad de defender nuestra soberanía se expresará en acciones más claras y nunca jamás habrá cambio en el rumbo de intensificar la disuasión de guerra nuclear", agregó.

"Si se considera que los intereses supremos de nuestra nación y su soberanía militar y el entorno de seguridad en la región han sido seriamente vulnerados por sus maniobras militares", las fuerzas armadas de Corea del Norte "movilizarán todos los medios disponibles para hacerles frente", indicó.