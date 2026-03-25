La interminable búsqueda de los desaparecidos de la guerra de Kosovo

Halit Krendali observa una fosa común abierta en el sur de Kosovo con la esperanza de que los restos de su tío, desaparecido desde hace casi 30 años, estén allí.

El hombre de 70 años mira cómo los forenses, vestidos con trajes blancos, examinan la tierra excavada en busca de cualquier señal de decenas de personas que presuntamente estarían enterradas en el lugar.

"Ojalá no tenga que volver nunca más, porque no hay carga más pesada", comenta a la AFP durante su tercera visita.

Durante más de una semana, los equipos forenses exhumaron restos en el sitio de Perzhina, en el sur de Kosovo, el último de cientos de entierros masivos descubiertos desde que terminó la guerra con Serbia de 1998-1999.

El conflicto entre guerrilleros albaneses -que buscaban la independencia- y las fuerzas serbias dejó unos 13.000 muertos y 4.000 desaparecidos.

Miles de personas fueron identificadas mediante exhumaciones y pruebas de ADN, pero aún faltan 1.600.

La mayoría de los desaparecidos son de origen albanés. Unos 500 son serbios, romaníes y de otras minorías.

Hasta ahora se exhumaron los restos de tres personas en Perzhina, donde la comisión gubernamental de personas desaparecidas espera encontrar hasta 47 cuerpos en los próximos días.

- Dañados, fragmentados, quemados -

El presidente de dicha comisión, Kujtim Gara, sospecha que decenas de cuerpos civiles albaneses fueron trasladados a otra ubicación.

"Fueron excavados y enterrados en otro sitio por las fuerzas serbias para ocultar crímenes de guerra", afirma Gara.

Durante la guerra, las fuerzas serbias movieron cuerpos de fosas comunes a lugares apartados utilizando maquinaria pesada, lo que dificulta el trabajo de los equipos forenses, detalla.

En sitios serbios se recuperaron unos 1.000 cuerpos, de los cuales más de 740 en una fosa común en el barrio de Batajnica, en Belgrado, en 2001.

Identificar con precisión los restos encontrados puede llevar años, incluso décadas, y algunos podría permanecen desconocidos.

En el Instituto de Medicina Forense en Pristina se almacenan desde hace años cajas con restos de entre 250 y 300 personas recuperadas de sitios de la región tras su exhumación.

"¿Por qué desconocemos el número exacto? Porque sus huesos a menudo están dañados, fragmentados, quemados hasta el punto que no se puede obtener un perfil ADN", precisa Ditor Haliti, antropólogo forense del instituto.

Naxhije Dushi, cuya hermano Nazmi fue secuestrado durante una operación de la policía serbia en 1999, sigue buscando respuestas.

- Honores estatales -

"Necesito saber al menos dónde están sus huesos, para llorar y hablar con él como solía hacerlo cuando estaba vivo", comenta la mujer de 60 años.

Su hermano, entonces de 23 años, fue llevado por las fuerzas serbias junto con su primo de 26, Masar, y nunca más se los volvió a ver.

En 2024, cuando las excavaciones encontraron el cuerpo de Masar, ella esperaba que también se hallara a Nazmi. Pero él sigue desaparecido.

Los científicos tardaron unos dos años en confirmar la identidad de su primo, pero cuando fue enterrado el mes pasado junto con otras dos víctimas, sus ataúdes -cubiertos con banderas- fueron escoltados por un destacamento militar.

El alcalde local, Zenun Elezaj, insiste en que el entierro con honores estatales ofrece un pequeño pero importante alivio a las familias. "Además, les otorga un lugar para poner una flor", declara.

Serbia nunca reconoció la independencia de su antigua provincia, y las relaciones entre ambos países siguen siendo tensas.

En enero ambos países acordaron crear una comisión conjunta para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra.

Gara afirma que Belgrado es reticente a compartir información fiable que ayude a localizar fosas comunes. "Falta voluntad de la parte serbia para proporcionar datos de sus archivos, especialmente los militares", subraya.

Pero Serbia también acusa a su contraparte de mostrar poco interés en la búsqueda de fosas comunes que contengan víctimas serbias. Y para quienes no saben dónde están sus seres queridos, el lento progreso resulta exasperante.