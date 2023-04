La investigación de documentos clasificados de EEUU avanza, según Biden

La investigación sobre la divulgación de un lote de documentos confidenciales de Estados Unidos "se acerca" a un resultado, dijo el jueves el presidente Joe Biden, mientras los medios estadounidenses apuntaban a un miembro de la Guardia Nacional como posible responsable de la filtración.

Los documentos filtrados revelaron inquietud sobre la viabilidad de una próxima contraofensiva de las fuerzas de Kiev contra las tropas rusas, así como preocupaciones sobre las defensas aéreas ucranianas, y dieron señales de espionaje de los aliados por parte de Estados Unidos.

"Se está llevando a cabo una investigación completa, con la comunidad de inteligencia y el Departamento de Justicia, y se están acercando" a algunas conclusiones, dijo Biden durante una visita a Irlanda.

Los comentarios del presidente se produjeron después de que el diario The Washington Post informara que un hombre que trabajaba en una base militar estadounidense había publicado cientos de páginas de documentos en un grupo llamado Thug Shaker Central en la plataforma de redes sociales Discord.

The New York Times dijo que había identificado un "rastro de evidencia digital" que conducía a un joven miembro de la Guardia Nacional Aérea como el líder del grupo y el filtrador, aunque dejó en claro que no había sido identificado oficialmente como sospechoso.

El periódico lo identificó como Jack Teixeira, un miembro de 21 años del ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts.

El Wall Street Journal también apuntó a un miembro de la Guardia Nacional Aérea y dijo que podría haber un arresto el jueves.

Según los informes, el presunto filtrador, que se hacía llamar "OG", publicaba regularmente documentos en el grupo desde hacía meses.

El grupo de alrededor de 24 personas, incluida gente de Rusia y Ucrania, se unió por su "amor mutuo por las armas, el equipo militar y Dios" y formó un "club solo por invitación en 2020 en Discord", dijo el Post, que al igual que el Times citó a miembros no identificados de Thug Shaker Central.

- "Implicaciones para la seguridad nacional" -

OG les dijo a los miembros del grupo que pasaba parte del día "dentro de una instalación segura que prohibía los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos", según publicó el Post.

Primero transcribió el contenido de los documentos clasificados para compartir con el grupo, pero luego comenzó a tomar fotos y les dijo a otros miembros que no las compartieran, informó el periódico.

OG tenía una "visión oscura del gobierno" y "hablaba de Estados Unidos, y particularmente de las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia, como una fuerza siniestra que buscaba reprimir a sus ciudadanos y mantenerlos en la oscuridad", dijo el Post, citando a uno de los miembros del grupo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos está "revisando las implicaciones para la seguridad nacional" de la filtración, que dio lugar a una investigación penal por parte del Departamento de Justicia.

A raíz de la filtración, el Departamento de Defensa también tomó medidas para restringir aún más el acceso a este tipo de información confidencial, dijo Jean-Pierre a los periodistas de la comitiva de Biden.

Washington también quiere que las empresas de redes sociales "eviten facilitar" la distribución de material de este tipo, dijo.

"Creemos que las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad con sus usuarios y con el país de administrar la infraestructura del sector privado que crean y ahora operan", dijo Jean-Pierre.

Un portavoz de Discord dijo a la AFP que la seguridad de los usuarios es una prioridad y que el contenido que viola sus políticas puede resultar en la prohibición de personas, el cierre de servidores y en alertas a la policía.

"Con respecto a la aparente violación de material clasificado, estamos cooperando con las fuerzas del orden", dijo el portavoz. "Como la investigación está en curso, no podemos hacer más comentarios en este momento".