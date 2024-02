La justicia rusa pide casi tres años de prisión para el disidente Oleg Orlov

La fiscalía rusa pidió este lunes dos años y once meses de prisión para el disidente Oleg Orlov, un defensor de los derechos humanos en Rusia conocido por sus denuncias de la ofensiva militar de Moscú en Ucrania, en un proceso en apelación.

Orlov, de 70 años, es un veterano de la organización Memorial, la oenegé que ganó el Premio Nobel de la Paz 2022 y fue disuelta luego por la justicia rusa, y es uno de los últimos críticos del Kremlin que no ha sido encarcelado ni se ha ido al extranjero.

En sus últimas palabras antes del veredicto, Orlov denunció "el estrangulamiento de la libertad" en Rusia y la "introducción de las tropas rusas en Ucrania". "No me arrepiento de nada y no lamento nada", dijo.

También fustigó la muerte el 16 de febrero del opositor Alexéi Navalni en una cárcel del Ártico, que calificó de "asesinato". Y también mencionó los "asesinatos judiciales de otros críticos con el régimen".

"No pierdan el coraje, no pierdan su optimismo. La verdad está de su lado", dijo, en alusión a los rusos opuestos a la política del Kremlin.

Al término de un primer proceso, Orlov fue declarado culpable en octubre de 2023 por haber "desacreditado" al ejército, y condenado a un multa. Se trata de un veredicto muy clemente en una Rusia que encarcela cada vez más a los detractores del poder.

Esta pena fue requerida por la fiscalía pero rápidamente apeló para endurecerla.