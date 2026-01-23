La Marina francesa interceptó un petrolero "procedente de Rusia" en el Mediterráneo

La Marina francesa interceptó el jueves en el mar Mediterráneo "un petrolero procedente de Rusia" y sospechoso de pertenecer a la "flota fantasma" que financia "la guerra de agresión contra Ucrania", anunció el presidente francés, Emmanuel Macron.

Las autoridades marítimas locales indicaron que la marina incautó un petrolero llamado "Grinch", entre España y Marruecos.

El barco "Grinch" se encuentra bajo sanciones de Reino Unido, y otro llamado "Carl" con el mismo número de registro es sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea.

El petrolero estaba "sujeto a sanciones internacionales" y era "sospechoso de enarbolar un pabellón falso", explicó el mandatario en la red social X.

"Esta mañana, la Marina francesa abordó y registró un petrolero de Rusia, sujeto a sanciones internacionales y sospechoso de navegar con una bandera falsa", dijo en X.

"La operación se llevó a cabo en alta mar, en el Mediterráneo, con el apoyo de varios de nuestros aliados", añadió, señalando que el buque había sido "desviado".

"No dejaremos pasar nada", dijo Macron. "Las actividades de la 'flota fantasma' ayudan a financiar la guerra de agresión contra Ucrania", agregó.

"Tras el abordaje del navío, el examen de los documentos confirmó las dudas sobre la regularidad de la bandera", informó la Prefectura Marítima del Mediterráneo.

El barco "se encuentra actualmente escoltado por la marina nacional hasta un punto de fondeo para nuevas verificaciones", añadió la Prefectura en un comunicado.

El presidente Volodimir Zelenski agradeció a Macron. "Es exactamente lo que se debe hacer para garantizar que el petróleo ruso ya no financie la guerra de Rusia", señaló en X.