La mejor opción de Maduro "es negociar una transición", dice Machado ante el Congreso de EEUU

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro es "más débil que nunca" y su "mejor opción es negociar una transición", sostuvo este miércoles la líder opositora María Corina Machado ante el Congreso de Estados Unidos.

"Quiero decirles que tenemos una oportunidad real para una transición pacífica en Venezuela a través de las elecciones presidenciales" que deberían celebrarse este año, afirmó Machado por videoconferencia ante un subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

Machado arrasó en las elecciones primarias de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó una inhabilitación que pesaba sobre ella y no podrá lanzar su candidatura para los comicios.

Ella hace caso omiso.

Estima que el país se encuentra en una situación única en 25 años porque "el régimen se halla en la posición más débil que nunca a pesar de que hay gritos; sólo tienen como recurso la violencia y el terror".

"Logramos unificar a todas las fuerzas opositoras" y "vamos a crear todas las condiciones para que Maduro entienda que su mejor opción es negociar una transición a través de unas elecciones limpias, libres y competitivas en las que los vamos a derrotar", recalcó.

"Eres el futuro de Venezuela", le dijo en español el congresista republicano, Mario Díaz-Balart.

Ella usó su voz para contraponer un gobierno chavista "débil" a un pueblo venezolano y oposición "más fuertes que nunca".

El demócrata Joaquín Castro pidió a los venezolanos que "no desperdicien esta oportunidad" y "no permitan que Nicolás Maduro divida su movimiento", pero afirmó que coincide con la Casa Blanca en que "no se trata de una persona sino de un proceso".

- "El momento es ahora" -

María Elvira Salazar explicó que los republicanos están dispuestos a colaborar con el gobierno demócrata siempre que se mantenga el acuerdo de Barbados alcanzado entre Maduro y la oposición, que fijó las presidenciales para el segundo semestre del año.

Maduro ha incumplido parte del trato, que consistía además en levantar la inhabilitación de todos los candidatos.

En represalia Washington volvió a imponer las sanciones al oro levantadas para impulsar el proceso, y amenaza hacer lo propio con la industria petrolera en abril si no hay cambios.

"El momento es ahora, el momento es ahora", enfatizó Machado, porque los chavistas han "perdido su base social por completo". "Imagínese lo que significará una transición pacífica en Venezuela para Cuba, lo que significará para Nicaragua o Estados Unidos".

"Hoy hemos podido constatar que no estamos solos", se congratuló Machado, aliviada de contar con "el apoyo del gobierno de Estados Unidos en una lucha que (...) no es el derecho de una persona, es de 30 millones de venezolanos".

"Tenemos casi 300 presos políticos. Somos el centro de tortura más grande de América Latina" y hay "agentes cubanos que han estado involucrados en casos de tortura en nuestro país", aseguró a los congresistas.

"Ahora mismo, mientras hablamos, hay cuatro miembros de nuestros equipos de campaña que han desaparecido a manos de las fuerzas del régimen. No sé dónde están" desde el 23 de enero, les dijo.

Machado despertó admiración entre los cinco congresistas que participaron en la sesión.

Para Salazar es admirable que se haya quedado en Venezuela y decidido "pagar el precio más alto (...) mientras que otros (opositores) están en el extranjero viviendo una vida mejor".