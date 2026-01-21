Internacionales

La mitad de los edificios de Kiev siguen sin electricidad

Retratos de soldados ucranianos muertos en combate en la plaza de la Independencia de Kiev, el 21 de enero de 2026 Sergei GAPON
21 de enero de 2026

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró el miércoles que unos 4.000 edificios de Kiev siguen sin calefacción y que el 60 % de la capital continúa sin electricidad tras los últimos ataques rusos.

Rusia bombardea con frecuencia las infraestructuras energéticas de Ucrania y deja a la población a oscuras y expuesta al frío en pleno invierno.

"Esta mañana, unos 4.000 edificios de Kiev seguían sin calefacción y cerca del 60 % de la capital estaba sin electricidad", declaró el jefe del Estado ucraniano en las redes sociales.

Según Zelenski, la situación sigue siendo complicada también en las regiones de Sumi y Chernígov, en el norte, Dnipró, en el centro, y Járkov, en el noreste.

Alemania calificó el miércoles de "crímenes de guerra" los ataques rusos contra objetivos civiles y energéticos en Ucrania y acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de utilizar "el frío como arma".

El 9 de enero, la mitad de los edificios residenciales de Kiev, se quedaron sin calefacción, agua y electricidad tras bombardeos masivos, lo que llevó al alcalde, Vitali Klichkó, a recomendar a los habitantes de la capital que la abandonaran de forma temporal.

Los servicios esenciales se restablecieron posteriormente, pero nuevos ataques durante la madrugada del martes provocaron más cortes de agua y electricidad, en un momento en el que las temperaturas oscilan entre −7 y −15 °C.

El presidente Zelenski sigue en Kiev, confirmó el miércoles su oficina, a pesar de que Donald Trump sugiriera que el dirigente ucraniano estaba en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza,, en el que el presidente de Estados Unidos está participando.

