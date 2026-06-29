La ola de calor que sofoca Europa se desplaza hacia los Balcanes

La ola de calor que azota Europa llegó este lunes a los Balcanes, donde las temperaturas superiores a 38 ºC en varias regiones han provocado incendios forestales.

En Croacia las autoridades advirtieron sobre condiciones peligrosas. En Bosnia y Albania se prevén temperaturas que podrían alcanzar los 40 ºC.

En Bosnia, cerca de Mostar (sur), los bomberos informaron que lograron controlar un incendio que llevaba varios días activo en un vertedero y que generaba un humo denso e irritante.

En Kosovo, el servicio meteorológico anunció que las temperaturas podrían alcanzar los 38 ºC este lunes, y recomendó a las personas más vulnerables permanecer en interiores durante el día.

En Europa occidental, la ola de calor llevó a varios gobiernos a tomar medidas de emergencia, como el cierre de escuelas o la anulación de festivales.

Hasta ahora, no se ha tomado ninguna medida similar en los Balcanes, donde el año escolar ya terminó.

Aunque las temperaturas bajaron en varios países del oeste de Europa, gran parte de Polonia sigue el lunes en alerta, tras una jornada históricamente calurosa en la que 17 personas murieron por ahogamiento, informaron las autoridades.

El domingo, el país registró un récord absoluto de temperatura, al alcanzar los 40,5 °C en Slubice, una ciudad fronteriza con Alemania, según el instituto meteorológico IMGW.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor.

Los científicos advierten que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y habría sido imposible en junio sin el cambio climático.