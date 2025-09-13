La OLP entrega armas del mayor campo de refugiados palestinos de Líbano

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) entregó el sábado al ejército libanés armas del campo de refugiados de Ain el Hiloué, el más grande de Líbano, por primera vez desde el inicio de esta operación, indicó un responsable.

Como parte de un plan gubernamental para desarmar a estos grupos, las facciones de la OLP presentes en los campos de refugiados palestinos comenzaron el 21 de agosto a entregar armas al ejército libanés.

Durante una visita a Beirut en mayo, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, alcanzó un acuerdo con el presidente libanés Joseph Aoun que preveía la entrega de todas las armas presentes en los campos palestinos a las autoridades.

Líbano alberga aproximadamente a 222.000 refugiados palestinos, según la ONU, y una mayoría vive en campos de refugiados. En virtud de un acuerdo tácito, las organizaciones palestinas controlan estos lugares en los que el ejército libanés no entra.

El sábado, un responsable de la OLP, Abdelhadi al Asadi, afirmó que camiones cargados con armas provenientes del campo de Ain el Hiloué, en el sur del Líbano, habían sido entregados al ejército libanés.

Vehículos y soldados libaneses fueron desplegados en las cercanías del campamento, cerca de la ciudad de Sidón, constató un fotógrafo de AFP. Los militares impedían que cualquier persona se acercara.

Asadi agregó que también se habían entregado armas por parte la OLP en el campamento de Baddawi, en el norte del Líbano. En este lugar también es la primera vez que se lleva a cabo una operación de este tipo en ese campamento.

La OLP ya ha entregado armas de los campamentos de Mar Elias, Shatila y Burj al Barajneh en Beirut, así como de los campamentos de Rashidiye, Bas y Burj Shemali en el sur del Líbano.

Fatah, la facción liderada por Mahmud Abás, es el componente más importante de la OLP. El movimiento islamista Hamás y la Yihad Islámica, aliados del Hezbolá libanés, no forman parte de ella y aún no han anunciado la entrega de armas al ejército libanés.

Bajo fuerte presión de Estados Unidos, el gobierno libanés también encargó al ejército la elaboración de un plan para desarmar al Hezbolá proiraní.