La OMS inicia su asamblea anual en medio de las crisis del hantavirus y el ébola

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebran este lunes en Ginebra su reunión anual en medio de la preocupación por los brotes de hantavirus y ébola, y de la incertidumbre por los anunciados retiros de Estados Unidos y Argentina.

Aunque el raro brote de hantavirus en un crucero, que captó la atención mundial, no figura oficialmente en la agenda, se espera que ocupe un lugar destacado en las discusiones, al igual que el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo.

Una fuente diplomática, que pidió no ser identificada, dijo que sería interesante ver cómo la OMS utiliza estos brotes para "presionar a (Estados Unidos y Argentina) que no se vayan" de la organización.

La reunión de la asamblea anual de toma de decisiones de la OMS, que se prolonga hasta el sábado, tiene lugar tras un año difícil para la organización.

Se ha visto debilitada por el anunciado retiro de Estados Unidos y por los recortes de financiación que la han obligado a recortar su presupuesto y personal.

"Ahora estamos estables y avanzando", aseguró a finales de abril el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La situación "sigue siendo frágil, pero han tenido éxito en movilizar la mayor parte de los fondos" necesarios para los próximos dos años, declaró a la AFP Surie Moon, codirectora del Centro de Salud Global del Instituto de Posgrado de Ginebra.

Por otra parte, la crisis del hantavirus ofreció "una clara ilustración de por qué el mundo necesita una OMS eficaz, de confianza, imparcial y con financiación fiable", añadió.

- Divisiones y el retiro de Argentina -

El continuo desacuerdo entre los países ricos y los países en desarrollo ha bloqueado, por ejemplo, los avances en la pieza clave que falta en el histórico tratado sobre pandemias de 2025 de la OMS. Ahora se espera que las negociaciones se prolonguen un año más.

Sigue sin estar claro tampoco qué se decidirá sobre los anunciados retiros de Estados Unidos y Argentina.

El presidente estadounidense Donald Trump, en su primer día de regreso al cargo en enero de 2025, entregó a la OMS la notificación de retiro de su país con un plazo de un año, a la que Argentina se sumó poco después.

La OMS, cuya constitución no incluye una cláusula de retiro, no ha confirmado ninguno de los dos.

Estados Unidos se reservó el derecho a retirarse cuando se incorporó a la OMS en 1948, a condición de dar un preaviso de un año y cumplir plenamente con sus obligaciones financieras para ese año fiscal.

Aunque el periodo de preaviso ya expiró, Washington aún no ha pagado sus cuotas de 2024 ni de 2025, y adeuda alrededor de 260 millones de dólares.

Cuando el consejo ejecutivo de la OMS se reunió en enero, Israel presentó una resolución para aprobar el retiro de Argentina —algo que se espera que los países debatan durante la asamblea—, pero no se dijo ni una palabra sobre la salida de Estados Unidos.

Diplomáticos y observadores indicaron que existía un amplio consenso en que sería mejor mantener una zona gris en torno a si Estados Unidos ha quedado efectivamente fuera.

- Campaña de elección -

La asamblea tendrá lugar mientras se intensifica el proceso hacia la elección el próximo año de un nuevo jefe de la OMS.

Nadie ha declarado todavía su candidatura, pero es posible que haya anuncios esta semana, antes de la fecha límite de presentación de candidaturas fijada para el 24 de septiembre.

También están sobre la mesa varias resoluciones delicadas, entre ellas respecto a Ucrania, los territorios palestinos e Irán, que podrían desencadenar debates complejos.

Gran parte de las discusiones de esta semana se centrarán en si se debe poner en marcha un proceso formal de reforma de la llamada "arquitectura de la salud global", un entramado de organizaciones que no siempre trabajan juntas y que a menudo se solapan.

La ministra de Salud de Canadá, Marjorie Michel, declaró a la AFP que "esta crisis actual, con la salida de actores clave, también permite... a la OMS volver a examinar su estrategia con sus miembros".

Un eje central será garantizar que el proceso no implique sacrificar temas "controvertidos", como el clima y los derechos de salud sexual y reproductiva, en el contexto de la disminución de la financiación internacional para la ayuda.

Pero Thiru Balasubramaniam, de la ONG Knowledge Ecology International, declaró a la AFP que la OMS ya "ha reducido algunas de sus actividades, también en materia de salud sexual y reproductiva".