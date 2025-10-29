La ONU pide el final del embargo de EEUU contra Cuba, aunque con una votación mermada

La Asamblea General de la ONU adoptó el miércoles por una amplia mayoría una nueva resolución que reclama el final del embargo estadounidense contra Cuba, pero el tradicional respaldo a La Habana se vio erosionado por una ofensiva diplomática de Washington.

Estados Unidos desplegó una agresiva campaña diplomática que vinculó a mercenarios cubanos con el ejército ruso en la guerra de Ucrania.

La resolución que desde 1992 pide el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero recibió 165 votos a favor, 7 en contra (entre ellos Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones.

Aunque Cuba mantuvo la mayoría, se trata de la votación más baja a su favor en al menos una década.

La resolución de la ONU no solo condena el bloqueo económico que desde 1960 Estados Unidos impone a Cuba, sino que también pide a Washington levantar todo el entramado de leyes que prohíben, por ejemplo, que la isla caribeña pueda comprar productos extranjeros con dólares.

En los días previos a la reunión en Nueva York, Cuba denunció que Estados Unidos desplegó una "campaña calumniosa" y "mendaz" para presionar a países de América Latina y Europa a no respaldar la resolución.

En 2024, la resolución había recibido 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).

Este año, además del voto negativo de Argentina y Paraguay, hubo dos abstenciones en América Latina: Costa Rica y Ecuador.

Estados Unidos logró también la abstención de varios países del este de Europa, como Polonia, República Checa, Estonia, Lituania y Letonia, que acusan a Cuba de apoyar a Rusia.

- "Presión contra terceros países" -

El embajador estadounidense en la ONU, Mike Waltz, calificó a Cuba de "régimen ilegítimo y brutal que quiere hacerse pasar por la víctima de una agresión describiéndose como un 'enemigo de Estados Unidos'".

Cuba "está permitiendo que mercenarios luchen en la guerra en Ucrania", dijo el martes Waltz.

El diplomático dijo que el gobierno comunista "conspira y colabora con enemigos y adversarios de Estados Unidos en contra" de sus intereses.

Ante esta acusación, el canciller cubano Bruno Rodríguez respondió que se trata de una campaña "calumniosa" dirigida "no sólo a distorsionar la imagen de Cuba, sino a generar elementos de presión contra terceros países".

Aliado de Cuba, el embajador venezolano Samuel Moncada acusó a Washington de tratar "de confundir a la comunidad internacional" con una "operación de desinformación".

"Somos el objetivo de un ataque similar por parte del régimen imperial estadounidense (...) hemos recibido los ataques de esta guerra económica y estamos a punto de recibir ataques militares", añadió en referencia al despliegue de Estados Unidos en el Caribe para frenar el narcotráfico.

Según Caracas, esa operación militar tiene como objetivo derrocar a Nicolás Maduro.

El especialista cubano en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad de Dever, Arturo López-Levy, consideró imposible explicar "el nivel de esfuerzo y la prioridad" que el Departamento de Estado dio a la votación de este año sin la voluntad del secretario de Estado Marco Rubio, un político cubano-estadounidense.

El mensaje de Rubio para el influyente lobby de Miami es que: "Arrancarle votos a esa resolución es una victoria", señaló.

Las medidas impuestas por Washington contra Cuba han variado de intensidad durante estos 65 años del denominado bloqueo.

En enero de 2021, en el crepúsculo del primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos incluyó a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que derivó en una fuerte intensificación del bloqueo.

El demócrata Joe Biden, sucesor de Trump, mantuvo esa designación durante sus cuatro años de mandato. Solo una semana antes de abandonar la Casa Blanca, y previo al regreso de Trump, Biden retiró a Cuba de esta lista. Sin embargo, el gesto duró apenas unos días: los que tardó el republicano en revertir la decisión de su antecesor.

