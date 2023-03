La opositora bielorrusa exiliada Tijanóvskaya, condenada a 15 años de prisión

Un tribunal de Bielorrusia condenó este lunes en ausencia a 15 años de prisión a la principal opositora, Svetlana Tijanóvskaya, que está exiliada en Lituania a causa de la represión ejercida por el régimen de Alexander Lukashenko.

Según la agencia de prensa estatal Belta y la organización de defensa de derechos humanos Viasna, otro connotado opositor, Pavel Latushko, que fue condenado a 18 años de cárcel. Otras tres personas fueron condenadas a 12 años de prisión.

Tijanóvskaya reaccionó rápidamente en Twitter. "Hoy no pienso en mi propia sentencia. Pienso en los miles de inocentes, de detenidos, de condenados a verdaderas penas de prisión", dijo Tijanóvskaya. "No me voy a detener hasta que cada uno de ellos sea liberado", prometió.

Durante el proceso, que se desarrolló de forma opaca, Tijanóvskaya se enfrentó a una decena de acusaciones, incluyendo cargos por "conspiración para tomar el poder de forma inconstitucional".

La semana pasada, la fiscalía pidió una pena de 19 años de cárcel contra la opositora de 40 años.

La condena de estos opositores se inscribe en un contexto de agudización de la represión en Bielorrusia, una antigua república soviética dirigida con mano de hierro desde hace tres décadas por Lukashenko.

El 4 de marzo, Ales Bialiatski, coganador del Premio Nobel de la Paz 2022, fue condenado a diez años de prisión. Este opositor sigue en Bielorrusia y está encarcelado desde 2021.

- Una ola de represión -

En una entrevista con AFP en enero, Tijanóvskaya tildó de "farsa" el proceso en su contra, que además calificó como una "venganza personal" de Lukashenko por haber agitado los cimientos de su autoridad en 2020.

La represión siguió a un movimiento histórico de protesta en 2020 tras la controvertida reelección de Lukashenko en unos comicios empañados por las denuncias de fraude, según observadores.

Las protestas se saldaron con miles de detenciones, denuncias de tortura y la muerte de varios manifestantes. Además, muchas personas recibieron duras condenas y otras fueron forzadas al exilio.

Tijanóvskaya, concurrió a las elecciones en 2020 para representar a su marido, Serguéi Tijanovski, que está preso, y durante la campaña reunió a multitudes en todo el país, alentando la esperanza de un cambio.

Obligada a salir al exilio, esta mujer que saltó a la arena política presentándose como una ama de casa, es ahora el rostro del movimiento democrático en Bielorrusia y enemiga de un régimen cuyos abusos denuncia incansablemente.

El marido de Tijanóvskaya es un popular bloguero que criticó duramente a Lukashenko y fue condenado en diciembre de 2021 a 18 años de cárcel por "organizar disturbios masivos" y por "incitar al odio en la sociedad".

Según la oenegé Viasna, en Bielorrusia hay 1.461 prisioneros políticos, según un recuento del 1 de marzo.

Los países occidentales han emprendido varias sanciones contra Bielorrusia por la represión de las manifestaciones de 2020, pero el régimen sigue contando con el indefectible apoyo de Rusia.

A cambio, Bielorrusia aceptó prestar su territorio como retaguardia para atacar Ucrania en febrero de 2022. Sin embargo, las tropas de Bielorrusia no han participado, por el momento, en la contienda.