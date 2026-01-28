La patrulla de trineos Sirius de Groenlandia, un equipo de élite en los inhóspitos parajes del Ártico

Donald Trump ridiculizó la defensa de Groenlandia como si esta no consistiera más que en "dos trineos" tirados por perros, pero la patrulla Sirius no es ninguna broma. Esta unidad de élite de la Armada danesa trabaja en unas condiciones extremas, donde sólo los más fuertes sobreviven.

Dinamarca ha destinado miles de millones de dólares a reforzar la protección de su extensa isla del Ártico, pero cuando se trata de garantizar la seguridad en las heladas tierras del norte y del este de Groenlandia en invierno, depende de seis equipos formados por dos hombres y una docena de perros cada uno.

Entre enero y junio, cuando el sol vuelve a aparecer tras haber estado bajo la línea del horizonte durante dos meses, las patrullas de trineos salen afuera, en zonas donde no se ve ni un alma y con el mercurio cayendo a veces a los 40 ºC bajo cero.

Recorriendo hasta 30 km al día, los perros tiran de un trineo de 500 kilos con tiendas especiales para resistir a los fenómenos meteorológicos más extremos, comida, combustible y otras provisiones que les permitan llegar a alguno de los 50 depósitos de suministros que hay repartidos por la región, en general a unos 7 o 10 días de viaje.

La patrulla vigila un área equivalente al territorio de Francia y España juntas. Cubrir todo ese territorio puede tomar entre tres y cuatro años.

"Si usamos un trineo y no una motonieve es porque los trineos y los perros tienen mucho aguante", afirma a la AFP Sebastian Ravn Rasmussen, un exmiembro de la patrulla Sirius.

"Una motonieve puede averiarse rápidamente en estas condiciones", señala el danés, de 55 años. "Cuando una motonieve se avería (...) no puedes ir a ningún sitio. Y estamos muy muy lejos de casa", agregó.

"Los trineos se rompen, pero se pueden reparar. Y quizá perdamos uno, dos o tres perros en una patrulla, pero aun así podemos seguir avanzando a menor velocidad", apuntó.

En situaciones de emergencia, las patrullas están preparadas para comerse a los perros y así sobrevivir, aunque "la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña".

- "Ver, sentir y presentir" -

El presidente estadounidense amenazó repetidamente con apoderarse de la isla, un territorio autónomo de Dinamarca rico en minerales, argumentando que Copenhague no está haciendo lo suficiente para protegerla de Rusia y China.

Pero, según Ravn Rasmussen, las patrullas de trineos son más eficaces que los helicópteros, satélites y aviones de alta tecnología.

"Esta área es enorme, realmente enorme", recordó. "En invierno, todo es blanco y si estás volando en helicóptero, por ejemplo, y tienes que monitorear una área, no puedes ver si una motonieve se ha movido hacia un fiordo".

En cambio, patrullando en tierra, uno es "capaz de ver, sentir y presentir si en la zona ha habido otras personas que no deberían estar ahí", dijo.

Los miembros de la patrulla, cuyas misiones están clasificadas, están equipados con rifles y pistolas, para utilizarlos como último recurso contra osos polares y bueyes almizcleros.

Respecto a las burlas de Trump, Rasmussen apuntó que "los presidentes estadounidenses van y vienen, pero la patrulla Sirius permanecerá".

Entre 80 y 100 personas se postulan cada año para integrar el cuerpo de élite. El único requisito previo es haber completado un entrenamiento militar básico en Dinamarca.

De entre todos los candidatos, se seleccionan unos 30 o 35, que se someten a pruebas físicas y mentales y, al final, solo cinco o seis acaban formando parte de la patrulla.

La mayoría de los efectivos son daneses aunque también hay un puñado de groenlandeses. Ninguna mujer se ha postulado todavía.

Las primeras patrullas de trineos empezaron a funcionar en el este de Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, pero no fue hasta 1950 cuando el ejército danés creó una presencia permanente de estos equipos en la isla.