La presencia de exetarras en listas electorales genera polémica en España

Una asociación de víctimas del grupo separatista vasco ETA denunció al partido EH Bildu por llevar como candidatos a decenas de exetarras que cumplieron cárcel, incluso por asesinato, para las elecciones del 28 de mayo, un hecho que generó polémica en el país.

La Fiscalía informó este viernes en un comunicado que recibió la víspera una denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia referente "a la incorporación en las candidaturas presentadas por EH Bildu a las elecciones autonómicas y municipales de 44 personas condenadas por delitos de terrorismo".

"Tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no" de una investigación judicial, abundó la Fiscalía.

La denuncia alega que Bildu, partido separatista vasco de izquierda, podría ser ilegalizado toda vez que según las leyes españolas, un partido puede ser "declarado ilegal" si apoya "políticamente la acción de organizaciones terroristas".

ETA, una organización armada que buscaba la independencia del País Vasco (norte) y que se disolvió en mayo de 2018 luego de causar más de 850 muertes, era considerada terrorista por España y la Unión Europea.

La controversia comenzó el miércoles, cuando otra asociación, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), denunció ante la prensa que Bildu llevaba en sus listas para las elecciones municipales y regionales a 44 personas que cumplieron condenas por diversos delitos y que pertenecieron a ETA o colaboraron con la organización.

Según Covite, siete de ellos fueron condenados por asesinato y algunos son candidatos en la misma localidad donde cometieron el crimen.

La información generó una gran controversia política, justo cuando la medianoche del jueves al viernes comenzó la campaña para las elecciones.

Es "absolutamente incomprensible, yo no sé qué líderes de un partido político pueden (...) querer hacer daño a las víctimas", afirmó este viernes ante periodistas la número dos del gobierno, Nadia Calviño, agregando que "nadie debería querer volver a abrir y activar esos sentimientos que nos oprimen el corazón a todos".

La oposición de derecha cargó contra el gobierno, ya que Bildu ha dado un apoyo clave al ejecutivo del socialista Pedro Sánchez en el pasado para aprobar leyes en el Congreso.

"Me entristece y me indigna que el 'sanchismo' baje las orejas ante esta provocación", fustigó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aludiendo al presidente del gobierno. "Me repugna que Bildu lleve a asesinos en sus listas", agregó.

La extrema derecha de Vox, tercera fuerza política en el Parlamento, anunció que registró una iniciativa parlamentaria para pedir la ilegalización de Bildu.

Hasta ahora, Bildu no se ha pronunciado directamente sobre la polémica, aunque su líder, Arnaldo Otegi, acusó la noche del jueves a la derecha de querer "degradar el debate político" y de hacer "ruido" de cara a las elecciones.