La presidenta de Venezuela recibe a HRW tras años de ausencia en el país

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves con representantes de Human Rights Watch (HRW), 18 años después de que el entonces director para las Américas de esa organización de derechos humanos fuera expulsado del país.

Una delegación liderada por el subdirector global de HRW, Federico Borello, fue recibida por la mandataria encargada, quien asumió el cargo luego de que hace ocho meses el entonces mandatario, Nicolás Maduro, fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense.

Durante la reunión, Rodríguez y los representantes de HRW abordaron "la adopción de medidas que favorezcan la pluralidad de expresión y la consolidación de un ambiente de mayor convivencia democrática en el país", señaló el gobierno venezolano en un comunicado.

El encuentro permitió "ratificar la voluntad de afianzar la paz, la diplomacia y el trabajo coordinado con las organizaciones multilaterales", añadió el boletín.

En 2008, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsó al entonces jefe para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco. También limitó el ingreso de misiones internacionales independientes.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, promulgó una ley de amnistía para presos políticos y cerró la temida cárcel El Helicoide, denunciada por oenegés del país como un centro de tortura.

El gobierno de Rodríguez anunció además este jueves el desbloqueo de sitios de prensa que llevaban años censurados.

Pero investigadores de la ONU dijeron esta semana que la situación de los derechos humanos en Venezuela continúa a la espera de cambios "reales y significativos", pese a unas "limitadas mejoras".