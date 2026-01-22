La primera ministra de Japón disuelve el Parlamento para celebrar elecciones anticipadas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió este viernes el Parlamento, lo que abre el camino a unas elecciones legislativas anticipadas que convocó para el 8 de febrero amparada en los altos índices de popularidad de su gabinete.

La primera mujer en gobernar el archipiélago asiático había anunciado sus intenciones el lunes, en busca del respaldo público a sus medidas destinadas a proteger a los hogares del aumento del costo de la vida e incrementar el gasto en defensa.

El presidente de la Cámara Baja leyó una carta el viernes en la que se anunciaba oficialmente su disolución, mientras los legisladores coreaban el tradicional grito de guerra "banzai".

Takaichi espera resultados favorables en los comicios para reforzar su mayoría parlamentaria.

La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra y el Partido de la Innovación de Japón (JIP) cuenta con una escasa mayoría en la poderosa Cámara Baja.

Takaichi espera que el amplio apoyo al conjunto de su gabinete le ayude a obtener un mandato más fuerte, a pesar de que el propio PLD está luchando contra los bajos índices de aprobación y una serie de escándalos.

"No está claro si el alto apoyo público al gabinete de Takaichi se traducirá realmente en apoyo al PLD", dijo a la AFP Hidehiro Yamamoto, profesor de política de la Universidad de Tsukuba.

"Lo que preocupa a la población son las medidas para hacer frente a la inflación", afirmó.

- Descontento por los precios -

Este viernes, unos esperados datos oficiales mostraron que la inflación del país se ralentizó en diciembre, en gran parte gracias a los subsidios gubernamentales para la electricidad y el gas.

El aumento interanual del 2,4% en los precios al consumidor, que excluye los volátiles alimentos frescos, supone una notable desaceleración en comparación con el 3% de noviembre.

Sin embargo, sigue siendo superior al objetivo del 2% del banco central.

El descontento público por el aumento de los precios contribuyó en gran medida a la caída del ex primer ministro Shigeru Ishiba, a quien Takaichi sucedió en octubre.

Aunque Japón se ha visto afectado durante mucho tiempo por la deflación, recientemente se ha enfrentado a un aumento del costo de la vida y a una debilidad crónica del yen, lo que ha encarecido las importaciones.

El arroz, producto indispensable en los hogares nipones, se transformó en un símbolo: su precio se duplicó con creces a mediados de 2025 en comparación con el año anterior, antes de moderarse en los últimos meses.

El cereal subió más del 34% en diciembre en comparación con el año pasado, según las cifras oficiales publicadas el viernes.

Con el compromiso de abordar el problema y reforzar la cuarta economía más grande del mundo, el gabinete de Takaichi aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (unos 770.000 millones de dólares) para el año fiscal que comienza en abril de 2026.

Sin embargo, sus rivales afirman que la disolución de la Cámara Baja puede retrasar su aprobación en el Parlamento.