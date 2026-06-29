La RDCongo demanda a Ruanda ante la CIJ por presuntas atrocidades

La República Democrática del Congo (RDC) presentó este viernes una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Ruanda en la que acusa a su vecino de haber cometido atrocidades desde 1996 en su territorio, informó la CIJ en un comunicado.

El este de la RDC, rico en recursos naturales, lleva tres décadas asolado por los conflictos.

El país considera que la CIJ, con sede en La Haya, es competente, en particular, en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Según la RDC, citada en el comunicado, estas atrocidades se cometieron en el marco de "la campaña genocida y de violaciones graves y masivas de los derechos humanos llevada a cabo por las autoridades de Ruanda en el este de Zaire, y posteriormente de la República Democrática del Congo".

El país africano afirma que la violencia fue dirigida principalmente contra los hutus en el actual territorio congoleño, tras el genocidio contra los tutsis en 1994.

Cita asimismo otras etnias congoleñas como los nyindu, los bembe, los lega, los nande, los hunde y los bashi, añadió la fuente.

La RDC afirma que Ruanda actuó "tanto a través de sus propias fuerzas armadas como mediante grupos armados bajo su control", incluido el M23.

Desde su resurgimiento a finales de 2021, este grupo se ha apoderado de vastas extensiones de territorio, incluidas las grandes ciudades de Goma y Bukavu a principios de 2025.

En diciembre, Kinshasa y Kigali ratificaron bajo el auspicio de Washington un frágil acuerdo de paz que, sin embargo, no puso fin a los combates.

Ruanda no ha reaccionado a la demanda de la RDC ante la CIJ.