La reconstrucción por el desastre en el Himalaya costaría unos 4.780 millones de dólares, según Nepal

La reconstrucción tras las devastadoras inundaciones del mes pasado por el colapso de un glaciar en la cordillera del Himalaya ascendería unos 4.780 millones de dólares, apuntó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal.

La avalancha de agua, lodo y escombros, similar a un tsunami, se produjo el 26 de agosto en la frontera entre China y Nepal y dejó más de 1.400 muertos y unos 5.600 desaparecidos.

"Las necesidades totales estimadas para la reconstrucción ascienden aproximadamente a 4.780 millones de dólares", dijo a la prensa el portavoz de la cancillería nepalí, Lok Bahadur Chhetri.

De esa cantidad, unos 57,7 millones de dólares serán necesarios para las labores de recuperación y reconstrucción a corto plazo durante los próximos seis meses, mientras que cerca de 4.710 millones de dólares se destinarán a la reconstrucción a más largo plazo, precisó.

Las autoridades nepalíes sostienen que el país necesita apoyo internacional sostenido para adaptarse a un entorno montañoso que cambia rápidamente.

El primer ministro, Balendra Shah, afirmó previamente que Nepal debe plantear "con firmeza" ante la comunidad internacional los desastres que ha sufrido el país como consecuencia del cambio climático.

Está previsto que Shah realice este mes su primer viaje al extranjero como jefe de gobierno para intervenir ante la Asamblea General de la ONU sobre esta cuestión urgente.

Nepal, un país eminentemente rural de unos 30 millones de habitantes, aporta una fracción mínima de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en comparación con las naciones industrializadas.

Aunque las causas exactas del colapso glaciar todavía no están claras, el cambio climático acelera el deshielo de los glaciares en todo el mundo, aumentando el riesgo de este tipo de catástrofes.

"Dada la magnitud y el alcance de los daños, el gobierno también está llevando a cabo una evaluación integral de las necesidades posteriores al desastre para determinar el alcance total de las pérdidas y las necesidades de recuperación, rehabilitación y reconstrucción", añadió Chhetri.

Los equipos de rescate han recuperado 1.385 cuerpos en Nepal, mientras que unas 5.130 personas permanecen desaparecidas, según la agencia nacional de gestión de desastres. En China, el balance es de 43 muertos y 519 desaparecidos, de acuerdo con medios estatales.

El balance combinado asciende a 1.428 fallecidos y más de 5.649 desaparecidos, entre ellos alrededor de 800 extranjeros, incluidos turistas y peregrinos.