La República Democrática del Congo suma más de 7.000 casos de ébola

Más de 7.000 casos de ébola han sido registrados en la República Democrática del Congo (RDC), país afectado por la peor epidemia de su historia, según datos de las autoridades congoleñas consultados por la AFP el sábado.

La RDC declaró a mediados de mayo, con varias semanas de retraso, su 17ª epidemia de ébola, una enfermedad de gran letalidad que ya ha causado más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años.

Originado en la provincia de Ituri (noreste), el brote actual afecta a regiones del este y norte de la RDC, alejadas y afectadas por conflictos, donde la respuesta sanitaria se ha visto desbordada por la explosión de casos.

Esta semana se extendió a una séptima provincia, Ubangi Sur, fronteriza con la República Centroafricana y la República del Congo.

Hasta el momento, las autoridades congoleñas registraron 7.022 casos, de los cuales 3.398 murieron y 1.671 se recuperaron, desde el inicio de la epidemia.

El epicentro sigue siendo Ituri, donde se ha registrado la gran mayoría de los casos.

Se han reportado casos de ébola en centros educativos de esa provincia, pocos días después del regreso a clases, lo que ha generado preocupación entre padres y responsables de la respuesta sanitaria, según funcionarios del sector educativo que hablaron bajo condición de anonimato.

"Estamos muy preocupados porque no sabemos de qué familia viene cada niño ni cuál es el estado de salud de los miembros de esa familia", declaró a la AFP Angele Magani, madre de un estudiante en Bunia, capital de la provincia.

"Tenemos mucho miedo, aunque las autoridades escolares nos aseguran que se han implementado medidas sanitarias", agregó.

Las organizaciones encargadas de la respuesta consideran que los fondos son ampliamente insuficientes para garantizar el seguimiento y aislamiento de los pacientes en la RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó el martes que se necesitan 5.000 trabajadores de la salud adicionales para hacer frente a la epidemia.

Varios tratamientos y vacunas están siendo probados contra el virus Bundibugyo, causante del brote actual, para el cual hasta la fecha no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobado.