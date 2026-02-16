La UE pide a Israel que revoque la aprobación del registro de tierras en Cisjordania

La Unión Europea pidió el lunes a Israel que revoque su aprobación de un proceso para registrar tierras en Cisjordania, advirtiendo que se trata de "una nueva escalada".

"Esto constituye una nueva escalada tras medidas recientes ya destinadas a ampliar el control israelí" en Cisjordania ocupada, dijo el portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Anouar El Anouni.

"Reiteramos que la anexión es ilegal según el derecho internacional. Pedimos a Israel que revierta esta decisión", añadió.

El gabinete de seguridad israelí autorizó el domingo el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967, según la radio militar israelí.

La Autoridad Palestina, Egipto y Catar denunciaron la noche del domingo las medidas adoptadas por Israel para reforzar su control de Cisjordania, que hacen temer una anexión del territorio palestino ocupado.