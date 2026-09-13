La ultraderechista Le Pen defiende la "prioridad nacional" en campaña para presidenciales en Francia

La líder de extrema derecha Marine Le Pen, una de las favoritas en la carrera para las presidenciales de 2027 en Francia, afirmó este domingo que daría preferencia a los ciudadanos franceses sobre los extranjeros, al defender su principio de larga data de la "prioridad nacional".

A siete meses de las elecciones presidenciales en Francia, Le Pen, de 58 años, declaró que si es elegida, los franceses "tendrán prioridad en su propio país", sin importar su color de piel, religión u origen.

"Vamos a garantizar a todos los franceses, tal como se hace en todos los países del mundo, un derecho natural y justo. Con nosotros, los franceses, sin importar el color de su piel o su religión, su origen o su lugar de residencia (...), tendrán prioridad en su propio país", explicó la candidata de la Agrupación Nacional (RN), en Hénin-Beaumont, un bastión de la extrema derecha en el norte del país.

En su cuarto intento por llegar a la presidencia, Le Pen aseguró que si gobierna, los ciudadanos disfrutarían de "más derechos en Francia que los demás", en un acto que reunió a cerca de 2.000 personas y en el que estuvo escoltada por su delfín Jordan Bardella, de 31 años.

Las encuestas muestran que Le Pen tendría en las elecciones de abril de 2027 su mejor oportunidad hasta ahora de llegar al Palacio del Elíseo, con mucha ventaja en la primera vuelta y con buenas perspectivas en el balotaje.

Su política de "prioridad nacional" se aplicaría a la vivienda, dijo Le Pen, y agregó que los ciudadanos franceses deberían tener acceso preferencial a los inmuebles sociales.

Una de sus prioridades sería aumentar la oferta de vivienda y detalló que quiere eliminar varias regulaciones ambientales.

Le Pen concurre a las elecciones a pesar de que en julio un tribunal de apelaciones confirmó una condena por malversación de fondos, un veredicto que busca revocar ante la máxima instancia judicial del país, el Tribunal de Casación.