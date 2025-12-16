La victoria de Kast en Chile amplifica el giro a la derecha en América Latina

La amplia victoria de la extrema derecha en las presidenciales de Chile confirma un giro a la derecha en América Latina, en respuesta a una demanda de medidas de seguridad radicales y contra la migración irregular, con un modelo inspirado en Bukele y Trump.

"La izquierda no ha ganado ninguna elección presidencial este año" en la región, resaltó a la AFP Guillaume Long, investigador del Centro de estudios económicos y políticos (CEPR) con sede en Washington, en declaraciones a la AFP.

José Antonio Kast, un ultraconservador de 59 años, fue elegido el 14 de diciembre con un resultado contundente: 58% frente a 42% de su rival Jeannette Jara, candidata de una coalición de izquierda.

Kast sucederá al izquierdista Gabriel Boric y será el mandatario más a la derecha en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.

En Honduras, donde el conteo de votos está bloqueado, el conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, lleva una ligera ventaja sobre el otro candidato de derecha, Salvador Nasralla. La saliente presidenta de izquierda, Xiomara Castro, denunció la "adulteración" de los resultados electorales y "la injerencia del presidente de Estados Unidos".

Por su parte, Bolivia eligió en octubre al presidente de centro derecha, E, y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas.

Y en Perú, tras la destitución la presidenta Dina Boluarte, el conservador José Jerí tomó las riendas del país con un discurso anticriminalidad y un estilo que, en ciertos aspectos, recuerda al del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Antes de 2025, ya habían surgido en América Latina varios gobiernos de una derecha desinhibida, con el ultraliberal Javier Milei en Argentina a finales de 2023, Daniel Noboa en Ecuador ese mismo año y, antes que ellos, Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2022).

- "Desencanto" -

Menos estridente que Milei o Bolsonaro, Kast va "a formar parte de esta nueva ola de derecha en América Latina", señaló Long.

Para Michael Shifter, del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en Washington, la victoria de Kast "refleja en gran medida ese desencanto con todas las agrupaciones políticas tradicionales en Chile y en América Latina".

Carolina Urrego Sandoval, experta en relaciones internacionales en la Universidad de Los Andes en Bogotá, estimó igualmente que la popularidad de Kast se inscribe en un movimiento más amplio de éxito de los discursos sobre la seguridad y de los "enemigos internos".

José Antonio Kast centró su campaña en la promesa de combatir la inseguridad y la inmigración ilegal, prometiendo restaurar el orden frente al "caos", en uno de los países más seguros de la región.

- El efecto Bukele -

Bukele, célebre por su política represiva contra las pandillas en El Salvador, se volvió un "referente para otros países", apuntó Shifter.

El mandatario salvadoreño se volvió popular en la región por bajar las tasas de homicidio en un país gangrenado por la violencia. Y aunque es criticado por los defensores de derechos humanos que denuncian abusos, varios políticos de la región lo ponen como ejemplo.

Kast no fue la excepción. Viajó a El Salvador en 2024 para visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, nombre de la famosa prisión de alta seguridad de Bukele, y recientemente se reunió con el ministro de Seguridad de ese país.

"Más que un giro ideológico, estamos viendo un patrón de rechazar gobiernos que no producen resultados", agregó Shifter. "La gente se muestra más dispuesta a ver si políticas más radicales y más extremistas pueden funcionar".

La presidenta izquierdista de México, Claudia Sheinbaum, consideró el lunes que las elecciones chilenas deberían hacer reflexionar a los movimientos progresistas en América Latina.

- ¿Alianzas? -

En el plano geopolítico, la extrema derecha en Chile podrá reforzar el retorno del intervencionismo estadounidense en América Latina, según Guillaume Long. En particular sobre cuestiones de diplomacia y seguridad.

Pero las perspectivas de colaboración son más limitadas "en lo que más le importa a Trump: alejar a los países latinoamericanos de China, especialmente en sus relaciones de inversión y comerciales".

Kast no querrá "ir en contra de los deseos y los intereses de las grandes élites chilenas", estimó el analista.

Sin duda, "se concentrará en la agenda interna", y se unirá a los grupos con las que tiene afinidad en América y Europa, añadió.

Este martes, Kast será recibido por Milei en Argentina, en su primera visita al extranjero como presidente electo.