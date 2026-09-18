La violencia étnica deja al menos 26 muertos y 82 heridos en una disputada región entre los dos Sudán

Al menos 26 personas murieron y 82 resultaron heridas en actos de violencia interétnica ocurridos en Abyei, una región disputada entre Sudán y Sudán del Sur, informó el jueves la misión de paz de la ONU para este territorio.

La violencia es frecuente en Abyei, un territorio cuyo estatus no se ha resuelto desde la independencia de Sudán del Sur en 2011 y que está bajo protección de Naciones Unidas.

En noviembre pasado, la ONG Acled, que registra las víctimas de conflictos en todo el mundo, había contabilizado cientos de muertos en esta región vinculados a la guerra fratricida entre militares y paramilitares en Sudán.

En 2024, la violencia étnica también causó allí decenas de muertos.

Los enfrentamientos estallaron el martes en el Mercado Común de Amiet, informó la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA).

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó a mediados de noviembre por un año la misión de mantenimiento de la paz en Abyei.

UNISFA cuenta con unos 3.000 militares y policías encargados de garantizar la protección de los civiles en esta zona petrolera fronteriza donde hay enfrentamientos recurrentes.