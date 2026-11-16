La viuda del mandatario haitiano asesinado en 2021 se postula a la presidencia

La ex primera dama de Haití Martine Moïse será candidata a la presidencia, según mostró el domingo el sitio web de la comisión electoral, en las primeras elecciones que celebrará el país, sumido en una profunda crisis, en más de una década.

Martine Moïse resultó herida en el ataque a tiros en el que murió su esposo, el entonces presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, a manos de un grupo de mercenarios.

El mandatario asesinado no fue reemplazado, y su muerte hundió aún más en la inestabilidad a Haití, un país ya afectado por la ausencia de Estado de derecho y la violencia de las pandillas.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas fue fijada para el 18 de julio de 2027.

El sitio web del Consejo Electoral Provisional mostraba a Martine Moïse como una de las 33 personas registradas como aspirantes a la presidencia, tras el cierre del plazo de inscripción el domingo.

El expresidente Michel Martelly, el ex primer ministro interino Claude Joseph y la exministra de Relaciones Exteriores Dominique Dupuy también presentaron sus candidaturas.

Martelly, que fue presidente entre 2011 y 2016, ha sido objeto de sanciones internacionales por presuntamente respaldar a pandillas y traficar drogas destinadas a Estados Unidos.

La comisión electoral examinará ahora las candidaturas antes de publicar la lista definitiva de aspirantes.

Moïse no ha comentado públicamente su candidatura presidencial, pero escribió este mes en X: "Haití volverá a levantarse por sus propios medios porque la política debe hacerse de otra manera".

Haití lleva años inmerso en una crisis política, económica y de seguridad, y la situación se ha deteriorado a medida que las pandillas intensificaban los asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento de menores.

La crisis de seguridad ha complicado la organización de elecciones y los comicios inicialmente previstos para diciembre de este año fueron aplazados.