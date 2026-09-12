Las conversaciones entre Israel y Líbano en Roma fueron pospuestas a octubre

Las conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano inicialmente previstas para la próxima semana en Roma fueron aplazadas hasta octubre, anunció el viernes un responsable del Departamento de Estado de Estados Unidos, país mediador de las negociaciones.

Aunque los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos deben reunirse la semana entrante en Washington, "la próxima serie de negociaciones formales tendrá lugar en Roma en octubre", declaró el funcionario bajo condición de anonimato.

Israel y Líbano, aún técnicamente en guerra, firmaron a finales de junio un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en "zonas piloto" evacuadas por Israel —que sigue ocupando una parte del sur del país—, condicionado al desarme de Hezbolá, de orientación proiraní.

Este acuerdo "sigue siendo el único mecanismo viable para restablecer la soberanía del Líbano y la seguridad de Israel", insistió el viernes el responsable estadounidense.

El movimiento islamista ha rechazado en varias ocasiones el acuerdo y se niega a deponer las armas.

Tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, Hezbolá involucró al Líbano en el conflicto lanzando misiles contra Israel.

Pese a un alto el fuego en vigor desde junio, Israel continúa atacando el Líbano.

El jueves, Israel llevó a cabo intensos bombardeos contra Hezbolá que destruyeron un complejo subterráneo utilizado por el movimiento proiraní en el sur del Líbano.

La explosión fue tan potente que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dijo que hubo un sismo de magnitud 4,1 luego de las explosiones.

Durante el verano, Israel y Líbano celebraron dos rondas de conversaciones en Roma, bajo los auspicios de Estados Unidos.

Washington había anunciado a mediados de agosto una tercera para "principios de septiembre", también en la capital italiana.