Las inundaciones en el noroeste de India dejan 29 muertos

Al menos 29 personas murieron por las inundaciones en el estado de Punyab, en el noroeste de India, donde un millar de aldeas quedaron aisladas por el agua, indicaron el martes las autoridades.

En el último mes las inundaciones en este estado afectaron a más de 250.000 personas, "el peor desastre en décadas", según el jefe del gobierno de Punyab, Bhagwant Mann.

Más de 940 km2 de tierra agrícola en esta región, considerada el granero de India, quedaron inundados y provocaron "devastadoras pérdidas de cosechas", indicó Mann, en una carta al primer ministro Narendra Modi, que le aseguró el "pleno apoyo" del gobierno federal.

Las autoridades temen una "enorme pérdida de ganado", cuya magnitud solo se podrá determinar cuando bajen las aguas, según un boletín de las autoridades.

Los equipos del ejército y de emergencias realizaron extensas operaciones de rescate, con más de mil barcos y 30 helicópteros, en busca de personas aisladas o para llevar alimentos.

"Lo más importante es salvar las vidas de personas y animales atrapados en el agua", señaló Mann en un comunicado.

Los ríos de la región llegan hasta Pakistán, donde también hubo inundaciones.

Las inundaciones y deslizamientos son comunes en el sur de Asia durante la temporada de monzones, entre junio y septiembre. Los expertos señalan que el cambio climático y el desarrollo mal planificado agravan su frecuencia, intensidad e impacto.