Las primarias de Texas abren la batalla de mitad de mandato con la agenda de Trump en juego

Los estadounidenses dieron el puntapié inicial este martes a la temporada de elecciones de medio mandato, que podría redibujar el mapa político en Washington y determinar cómo sigue el resto de la presidencia de Donald Trump.Texas, el segundo estado más poblado del país, abrió los comicios para elegir a sus candidatos en unas primarias al Senado de alto perfil que son una primera prueba de cómo republicanos y demócratas se posicionan para los dos últimos años de Trump.Para los republicanos la prioridad es evitar candidatos polarizadores que entusiasmen a la base pero ahuyenten a los votantes indecisos. Los demócratas debaten si los combativos agitadores que acaparan titulares o los populistas ofrecen la vía más sólida en la era Trump.Carolina del Norte y Arkansas también elegirán candidatos, y los ganadores de las primarias de todo Estados Unidos se enfrentarán en noviembre, cuando los votantes escogerán a todos los miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños del Senado y a numerosos gobernadores.El resultado determinará si Trump continúa contando con un Capitolio favorable o se enfrenta a una mayoría demócrata con poder para frenar legislación y someter a su gobierno a un mayor escrutinio."Donald Trump está en primera línea en todas estas primarias, les guste o no a los candidatos", dijo Peter Loge, profesor de comunicación política en la Universidad George Washington.Las primarias del martes son las primeras desde que comenzó el sábado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pero, dado que el conflicto aún está en sus inicios, es incierto si influirá en la participación o en el sentimiento de los votantes.Los republicanos arrancan la temporada electoral defendiendo una ventaja de 53–47 en el Senado y una exigua mayoría en la Cámara de Representantes.