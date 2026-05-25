Las tensiones mundiales y la falta de financiación amenazan las misiones de mantenimiento de la paz, según Sipri

Las fuertes tensiones geopolíticas y la crisis de financiación ponen en peligro las misiones de mantenimiento de la paz, especialmente aquellas bajo los auspicios de la ONU, advirtió este lunes el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).

A fines de 2025 se constataron un poco menos de 79.000 efectivos internacionales desplegados en operaciones internacionales de paz, es decir, la cifra más baja en al menos 25 años, indicó el instituto en su informe.

"Si la tendencia continúa, podríamos asistir a un debilitamiento dramático de la gestión multilateral de conflictos y a la casi total marginación de instituciones como las Naciones Unidas, debido a una tormenta perfecta de factores financieros, políticos y geopolíticos", declaró en un comunicado Jair van der Lijn, director del programa Operaciones de Paz y Gestión de Conflictos de Sipri, en un comunicado.

"El resultado probablemente será un aumento de los conflictos, y estos conflictos tendrán impactos aún más graves sobre los civiles a medida que los Estados abandonen normas establecidas desde hace mucho tiempo".

En total, 58 operaciones de mantenimiento de la paz estaban activas en 2025, cayendo por debajo del umbral de 60 por primera vez desde 2016.

Casi tres cuartas partes del personal desplegado prestaba servicio en cinco países: República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, República Democrática del Congo y Líbano.

Las operaciones dirigidas por la ONU se están debilitando debido a una crisis financiera, ya que los principales donantes no cumplieron total o parcialmente sus compromisos.

Como consecuencia, faltaban 2.000 millones de dólares de los 5.600 millones prometidos en el presupuesto 2024-2025, según SIPRI.

"En el Consejo de Seguridad de la ONU, las exigencias inflexibles y las amenazas de veto de los miembros permanentes complicaron las decisiones sobre la renovación de los mandatos de las operaciones", destacó el instituto.

Estados Unidos, por ejemplo, exigió el fin de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano pese a las violaciones del alto el fuego entre Israel y Líbano, subrayó.

Como compromiso, el Consejo de Seguridad votó renovar la misión por última vez, hasta diciembre de 2026.

No obstante, Sipri afirmó que el apoyo al principio de la gestión multilateral de conflictos sigue siendo sólido.

"Sin embargo, para sostener la gestión multilateral de conflictos, los Estados tendrán que ir más allá de las expresiones de apoyo. Deberán proporcionar financiación previsible y crear suficiente espacio político para permitir respuestas multilaterales eficaces", resaltó la investigadora del instituto, Claudia Pfeifer Cruz.