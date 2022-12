Legisladores de EEUU votan a favor de publicar declaraciones fiscales de Trump

Legisladores de Estados Unidos votaron el martes a favor de publicar declaraciones fiscales de Trump, terminando con una batalla legal de varios años del expresidente por mantener esos documentos en privado mientras su opaco pasado financiero sigue causando controversia.

El líder republicano, que anunció su intención de concurrir de nuevo a la carrera por la Casa Blanca tras perder las elecciones de 2020, rompió con la tradición presidencial al rehusarse a publicar sus registros, desatando especulaciones sobre su contenido.

La propuesta obtuvo 24 votos a favor y 16 en contra en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, de liderazgo demócrata, para publicar la declaraciones fiscales del multimillonario desde 2015 hasta 2020.

El congresista demócrata Lloyd Doggett dijo a CNN que un informe sumario sería enviado al pleno de la Cámara de Representantes con el análisis del Comité Conjunto de Impuestos del Congreso.

La votación se produce después de que el presidente del Comité, Richard Neal, tuviera acceso a los documentos al final de una extensa batalla legal que fue hasta la Corte Suprema.

"No se trataba de castigar, no era sobre ser malicioso, y no hubo filtraciones desde el Comité", comentó Neal tras la votación.

Solo un pequeño grupo de legisladores han visto las declaraciones fiscales que fueron objeto de leyes de privacidad que convertía en delito grave la filtración de detalles.

La ley permite sin embargo que los legisladores con responsabilidades sobre el fisco examinen las declaraciones de cualquier contribuyente estadounidense.

Las finanzas de Trump siempre han sido de enorme interés para el público, debido en parte a los extremos a los que ha llegado para mantenerlas en secreto y también por su lujoso estilo de vida como magnate inmobiliario, antes de ser presidente.

Las declaraciones de renta pueden mostrar cuánto dona a caridad, si tiene negocios en el extranjero u otros conflictos de interés, y cómo sus negocios se vieron afectados por su presidencia y por el periodo de pandemia.

El grupo empresarial de la familia Trump fue condenado por fraude fiscal a principios de este mes, en un caso que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que era "sobre codicia y engaño".

El propio Trump no fue acusado, pero la Trump Organization y otra entidad fueron condenadas por operar un esquema para defraudar y evadir impuestos falsificando registros empresariales.

Una investigación publicada en 2020 por el diario The New York Times sobre las finanzas de Trump sostenía que pagó poco o ningún impuesto federal de renta durante años, antes de llegar al poder.

Todos los presidentes de Estados Unidos desde Richard Nixon hasta el predecesor de Trump, Barack Obama, publicaron sus declaraciones fiscales completas, excepto Gerald Ford, que entregó un resumen de las mismas.