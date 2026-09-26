León XIV llama a "convivir con dignidad y paz" durante visita a migrantes en París

El papa León XIV llamó este sábado a "convivir con dignidad y paz" durante un encuentro con migrantes acogidos por una asociación católica en París, en un contexto en que los partidos ultraderechistas y antiinmigración progresan en Europa.

"Me alegra comenzar con ustedes este segundo día en París, en esta casa que es testimonio para toda la ciudad de que es posible encontrarnos y convivir con dignidad y paz", dijo el pontífice, tras escuchar el testimonio de exiliados de Afganistán y Nigeria en la Casa Bakhita, en el norte de la capital.

El nombre de esta casa, fundada en 2017 tras el llamado del papa Francisco a "acoger, proteger e integrar" a los extranjeros, homenajea a Josefina Bakhita, una esclava sudanesa que se convirtió en religiosa y luego fue canonizada.

"Santa Bakhita nos invita a ver a quienes son invisibilizados, a liberar a quienes la economía y la cultura reducen hoy a la esclavitud, a honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana", agregó.

Nieto de inmigrantes, el papa estadounidense-peruano de orígenes cosmopolitas ha defendido en varias ocasiones a los migrantes desde el inicio de su pontificado en mayo de 2025.

La Casa Bakhita acompaña a las personas extranjeras que viven en Francia, tengan o no papeles, con cursos de francés, formaciones de cocina, talleres de informática, de bricolaje y también de costura, así como con consultas psicológicas y médicas.

Para la presidenta de la asociación, Valérie Moniod, "en este año que se perfila agitado en Francia, (...) el papa viene a decir a los franceses que, sea cual sea nuestra convicción política, tenemos en común el hecho de ser todos seres humanos y el derecho a la dignidad".

Francia celebrará en abril y mayo próximos una elección presidencial crucial para la Unión Europea. La líder ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos para suceder al actual mandatario, el centroderechista Emmanuel Macron.