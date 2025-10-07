León XIV visitará Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero

El papa León XIV visitará Turquía y Líbano entre fines de noviembre y principios de diciembre, en su primer viaje al extranjero desde su elección como sumo pontífice, anunció el martes el Vaticano.

La visita a Turquía se realizará del 27 al 30 de noviembre e "incluirá una peregrinación a Iznik con motivo de los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea", mientras que la de Líbano se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre, informó la Santa Sede.

El programa detallado de la gira de seis días se dará a conocer "a su debido tiempo", precisó Matteo Bruni, director del servicio de prensa.

En septiembre, fuentes vaticanas indicaron a AFP que se estaba preparando este viaje en dos etapas, tras la invitación de las autoridades de ambos países.

El papa había anticipado en julio su intención de visitar Turquía para participar en el aniversario del Concilio de Nicea, que fijó varias de las principales creencias del cristianismo.

Inicialmente, este viaje iba a hacerlo en mayo el papa Francisco, fallecido el 21 de abril a los 88 años. León XIV fue elegido por el colegio cardenalicio el 8 de mayo.

Nicea, actualmente la ciudad turca de Iznik, situada a unos cien kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico cristiano de la historia, convocado por el emperador Constantino I.

Esta asamblea de unos 300 obispos del Imperio Romano estableció el llamado Credo Niceno y la doctrina de la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), uno de los pilares del cristianismo actual.

- "Un momento histórico" -

Muy esperada en Líbano, la visita de León XIV debería centrarse en la paz en ese país multiconfesional que se ha comprometido a desarmar a los grupos no estatales, en particular al movimiento chiita proiraní Hezbolá.

"En Líbano tendré la oportunidad de transmitir de nuevo un mensaje de paz (...) en un país que ha sufrido mucho. El papa Francisco quería ir, ofrecer su apoyo al pueblo libanés (...) Intentaremos llevar este mensaje de paz y esperanza", declaró León XIV el martes a los periodistas en Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas cerca de Roma.

En agosto, el patriarca maronita Bechara Rai había anunciado que el papa estadounidense viajaría a Líbano "antes de diciembre", sin dar más precisiones.

A pesar del alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024 tras un intenso conflicto con Hezbolá, Israel mantiene tropas en posiciones fronterizas consideradas estratégicas en el sur de Líbano.

El ejército israelí lleva a cabo además ataques regulares, afirmando que su objetivo son los combatientes proiraníes y sus infraestructuras.

Con este viaje León XIV se convierte en el tercer papa en visitar Líbano, después de Juan Pablo II (1997) y Benedicto XVI (2012).

Se espera que visite el monasterio de San Charbel, al norte de Beirut, dijo el martes una fuente cercana a los organizadores.

El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó la visita de "momento histórico que reafirma el lugar y el papel de nuestro país en el corazón de la Iglesia y en la conciencia del mundo, como espacio de libertad, tierra de coexistencia y mensaje de humanidad".

"La visita papal es un llamado a la paz, al arraigo de la presencia cristiana en Oriente y a la preservación del modelo libanés, que el mundo y la región necesitan", añadió Aoun, según un comunicado de la presidencia libanesa.

El último viaje de un papa a Turquía se remonta a 2014 cuando Francisco viajó a Ankara y Estambul, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, una visita centrada en el diálogo ecuménico y la cuestión migratoria.

Antes del papa argentino, Turquía ya había recibido las visitas de Benedicto XVI (2006), Juan Pablo II (1979) y Pablo VI (1967).