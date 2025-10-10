Levantan una alerta de tsunami en el Pacífico tras un terremoto de magnitud 7,4 en Filipinas

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó el viernes una alerta regional emitida después de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el sur de Filipinas.

"Este terremoto ya no presenta riesgo de tsunami", declaró el organismo en un comunicado sobre la advertencia que también afectaba a Indonesia y Palaos.

El sismo se produjo a las 09H43 locales (01H43 GMT) a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la gran isla de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología había advertido de que se esperaba un "tsunami destructivo con olas de una altura que podría poner en peligro vidas humanas" en la costa este del archipiélago.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) preve olas de hasta tres metros en algunas partes de Filipinas y de hasta un metro en Palaos, un pequeño país insular a más de 800 km de las costas del archipiélago.

La agente de policía Diana Lacorda declaró a la AFP que en la provincia en la que se encuentra Manay se espera que haya destrozos.

"Nuestros vasos se movían y se caían de la mesa", informó, al añadir que se cayeron varias líneas eléctricas y de comunicaciones por lo que las autoridades no podían evaluar los posibles daños en algunas zonas.

Este terremoto se produce dos semanas después de un potente seísmo que causó 74 muertos y unos 72.000 damnificados en la isla central de Cebú.