Líderes africanos se preparan para ver a Putin tras rechazo de Zelenski a su mediación

Una delegación de dirigentes africanos se reúne este sábado con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo, al día siguiente de que su propuesta de mediación entre Moscú y Kiev fuera rechazada por Volodimir Zelenski.

La delegación, encabezada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, propuso el viernes en la capital ucraniana interceder para apaciguar el conflicto y pidió que hubiera "una desescalada de ambas partes".

El presidente ucraniano rechazó la proposición, que tachó de "engaño" de Moscú en plena contraofensiva de sus tropas.

"Autorizar cualquier tipo de negociación con Rusia, cuando el ocupante está en nuestra tierra, equivaldría a congelar la guerra, congelar el dolor y el sufrimiento", declaró el mandatario en una rueda de prensa conjunta con los dirigentes africanos en Kiev.

La OTAN elogió esta mediación, pero advirtió que sólo funcionaría una solución "justa" que reconociera la agresión rusa.

Putin, por su parte, insistió el viernes en que la contraofensiva no tenía "ninguna posibilidad" de salir bien y que no estaba alcanzando ninguno de sus objetivos.

- "Vergüenza del pueblo judío" -

Acusando de nuevo a Ucrania de estar en manos de "neonazis" para justificar su operación militar, el presidente ruso dijo que su homólogo ucraniano, de confesión judía, era una "vergüenza" para ese pueblo.

"Tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Y ellos me dicen que Zelenski no es judío, sino la vergüenza del pueblo judío. No estoy bromeando", declaró Putin en un foro económico en San Petersburgo, al que AFP no pudo acceder al no estar acreditada.

La delegación africana está integrada, además de Ramaphosa, por el presidente senegalés, Macky Sall; el de Zambia, Hakainde Hichilema; y representantes congoleños, ugandeses y egipcios.

En Kiev, poco después de la llegada de la comitiva africana el viernes, un ataque con misiles rusos causó al menos siete heridos, según la policía.

"Los misiles rusos son un mensaje a África: Rusia quiere más guerra, no la paz", tuiteó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.

El continente africano se ha visto duramente impactado por el aumento de los precios de los alimentos, a raíz de la crisis desatada por el suministro de granos ucranianos y de fertilizantes rusos.

Putin intenta atraer a los dirigentes africanos, argumentando que Rusia combate el imperialismo occidental.

"El sistema internacional neocolonial (...) dejó de existir y el mundo multipolar, al contrario, se refuerza", afirmó el viernes el mandatario.

- "Éxito relativo" -

La propuesta de mediación africana coincide con el lanzamiento de la contraofensiva de las tropas ucranianas para intentar recuperar las zonas ocupadas por Rusia desde su invasión en febrero de 2022.

Moscú reitera que esta ofensiva es un fracaso, y Kiev asegura que ha liberado un grupo de localidades y un centenar de kilómetros cuadrados de territorio, sobre todo en el frente sur.

"Las fuerzas ucranianas siguen llevando a cabo operaciones tanto ofensivas como defensivas con un éxito relativo", declaró el viernes Ganna Maliar, viceministra ucraniana de Defensa.

En Bajmut, en el este, "nuestras tropas efectúan ofensivas, tomando zonas en altitud y zonas boscosas para expulsar progresivamente al enemigo", añadió.

Estas informaciones no pudieron ser por el momento verificadas por fuentes independientes.

Según los analistas militares, Ucrania todavía no ha lanzado el grueso de sus tropas en su contraofensiva, y está poniendo a prueba los puntos débiles de la defensa rusa.

Putin anunció el viernes que Rusia había empezado a transferir armas nucleares al territorio aliado de Bielorrusia.

"Las primeras ojivas nucleares fueron transferidas a territorio bielorruso. Son sólo las primeras, pero antes del fin del verano completaremos el proceso", afirmó.

